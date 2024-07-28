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Учёные нашли способ замедлить старение и продлить жизнь

Учёные из Сингапура нашли способ, который может предотвратить старение

1:35
Здоровье

Учёные из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре сделали значительный шаг в создании методов лечения, которые могут улучшить здоровье людей и увеличить продолжительность жизни. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Учёные из Сингапура нашли способ, который может предотвратить старение
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Исследователи выяснили, что уровень белка интерлейкин-11 (IL-11) увеличивается в нашем организме с возрастом, что приводит к ухудшению здоровья и развитию возрастных заболеваний. Блокировка активности IL-11 может не только продлить жизнь, но и замедлить процессы старения.

Эксперименты на мышах показали, что удаление гена IL-11 защищает от возрастной слабости, слабоумия и других заболеваний, увеличивая среднюю продолжительность жизни на 24,9%. Применение терапии анти-IL-11 в зрелом возрасте увеличивало жизнь самцов мышей на 22,5%, а самок — на 25%.

Лечение также улучшало метаболизм, способствовало образованию бурого жира, предотвращало потерю мышечной массы и защищало от кардиометаболических заболеваний. Более того, подавление IL-11 значительно снижало риск рака, который является одной из основных причин смерти старых мышей.

Эксперты надеются, что терапия анти-IL-11 станет доступной для широкой общественности, несмотря на сложности в одобрении новых препаратов для лечения старения.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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