Порция клубники в день — путь к здоровому сердцу

Nutrition 2024: клубника снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Иллинойского технологического института сделали важное открытие: ежедневное употребление клубники может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшая состояние эндотелия — слоя клеток, выстилающего внутреннюю поверхность сосудов. Эти данные были представлены на ежегодной конференции Американского общества питания — Nutrition 2024 (N24).

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В исследовании участвовали 68 человек: 36 женщин и 32 мужчины в возрасте от 20 до 62 лет. Все участники были разделены на две группы. Первая группа ежедневно на протяжении четырех недель съедала небольшую чашку клубники, а вторая группа служила контрольной и не меняла свой рацион.

Результаты исследования показали, что у участников из первой группы значительно улучшилось функционирование эндотелия по сравнению с контрольной группой. Эндотелий играет ключевую роль в регуляции кровотока, артериального давления и формирования новых кровеносных сосудов, а также в поддержании эластичности сосудов. Улучшение его функции помогает снизить риск возникновения тромбов и гипертонии.

Исследователи подчеркнули, что улучшение состояния эндотелия снижает риск различных сердечно-сосудистых заболеваний. Эластичные и здоровые сосуды поддерживают нормальный кровоток, что препятствует развитию тромбозов и гипертонии. Кроме того, порция из восьми ягод клубники содержит суточную норму витамина С и множество других полезных веществ и биоактивных соединений, что делает этот фрукт не только вкусным, но и чрезвычайно полезным.