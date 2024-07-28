Порция клубники в день — путь к здоровому сердцу

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Nutrition 2024: клубника снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

1:50
Здоровье

Исследователи из Иллинойского технологического института сделали важное открытие: ежедневное употребление клубники может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшая состояние эндотелия — слоя клеток, выстилающего внутреннюю поверхность сосудов. Эти данные были представлены на ежегодной конференции Американского общества питания — Nutrition 2024 (N24).

Nutrition 2024: клубника снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

В исследовании участвовали 68 человек: 36 женщин и 32 мужчины в возрасте от 20 до 62 лет. Все участники были разделены на две группы. Первая группа ежедневно на протяжении четырех недель съедала небольшую чашку клубники, а вторая группа служила контрольной и не меняла свой рацион.

Результаты исследования показали, что у участников из первой группы значительно улучшилось функционирование эндотелия по сравнению с контрольной группой. Эндотелий играет ключевую роль в регуляции кровотока, артериального давления и формирования новых кровеносных сосудов, а также в поддержании эластичности сосудов. Улучшение его функции помогает снизить риск возникновения тромбов и гипертонии.

Исследователи подчеркнули, что улучшение состояния эндотелия снижает риск различных сердечно-сосудистых заболеваний. Эластичные и здоровые сосуды поддерживают нормальный кровоток, что препятствует развитию тромбозов и гипертонии. Кроме того, порция из восьми ягод клубники содержит суточную норму витамина С и множество других полезных веществ и биоактивных соединений, что делает этот фрукт не только вкусным, но и чрезвычайно полезным.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
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Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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