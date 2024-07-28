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Кинза: польза для здоровья и сколько можно есть в день

Чем полезна кинза для здоровья

1:24
Здоровье

Кинза — это растение, которое придает освежающий аромат многим соусам и тушеным блюдам.

Чем полезна кинза для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

В чем польза кинзы

Выраженный бактерицидный эффект — этим кинза полезна для женского и мужского организма. Обладая антигельминтными свойствами, растение противостоит активности мелких паразитов и помогает в выведении гельминтов.

Китайская петрушка содержит обилие мощных природных антиоксидантов: борнеола, камфоры и лимонена. Она улучшает пищеварение, укрепляет кости, уменьшает отеки, выводит токсины из организма, снижает артериальное давление, борется с аллергией, помогает при глазных заболеваниях.

Как правильно есть кинзу

Кинзу используют для приготовления супов, горячих мясных и овощных блюд. Для этого траву лучше добавлять в самом конце приготовления, чтобы кинза сохранила свой вкус и аромат.

Высушенные семена кориандра, измельченные в порошок, добавляют в маринады и выпечку.

Сколько кинзы можно съедать в день

Тем не менее кинзу не рекомендуется употреблять людям, перенесшим инсульт или инфаркт. Передозировка зелени может вызвать проблемы со сном и памятью. Суточная норма составляет 35 г зелени или 4 г семян.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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