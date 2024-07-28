Кинза — это растение, которое придает освежающий аромат многим соусам и тушеным блюдам.
Выраженный бактерицидный эффект — этим кинза полезна для женского и мужского организма. Обладая антигельминтными свойствами, растение противостоит активности мелких паразитов и помогает в выведении гельминтов.
Китайская петрушка содержит обилие мощных природных антиоксидантов: борнеола, камфоры и лимонена. Она улучшает пищеварение, укрепляет кости, уменьшает отеки, выводит токсины из организма, снижает артериальное давление, борется с аллергией, помогает при глазных заболеваниях.
Кинзу используют для приготовления супов, горячих мясных и овощных блюд. Для этого траву лучше добавлять в самом конце приготовления, чтобы кинза сохранила свой вкус и аромат.
Высушенные семена кориандра, измельченные в порошок, добавляют в маринады и выпечку.
Тем не менее кинзу не рекомендуется употреблять людям, перенесшим инсульт или инфаркт. Передозировка зелени может вызвать проблемы со сном и памятью. Суточная норма составляет 35 г зелени или 4 г семян.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.