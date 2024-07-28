Почему стоит есть именно куриную печень: всё о её полезных свойствах

Куриная печень является источником незаменимых витаминов группы В, ретинола (витамина А), витаминов С и Е, кальция, натрия, калия, железа, селена, фосфора, магния и полиненасыщенных жирных кислот.
Употребление куриной печени благотворно влияет на иммунную систему и предотвращает авитаминоз и анемию.
Куриная печень содержит гепарин — вещество, поддерживающее нормальный уровень свертываемости крови, что также снижает риск развития заболеваний сердца и кровеносной системы. Кроме того, печень помогает бороться с дефицитом витамина В12, ведь его суточная норма содержится всего в 20 г печени.
Например, содержание белка в куриной печени будет в разы выше, чем в рыбьей. В рыбной печени около 60-70% будет составлять жир, а в курице, говядине и свинине столько же содержится белка.
Кроме того, говяжья, куриная и свиная печень будут содержать больше водорастворимых витаминов.
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