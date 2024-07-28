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Почему мы видим яркие сны и что они означают: 6 факторов, способствующих появлению кошмаров и реалистичных снов

Сны помогают мозгу просеивать и сохранять важную информацию, отбрасывая ненужную

3:15
Здоровье

Сны — это удивительное явление, которое сопровождает нас каждую ночь. Некоторые из них могут быть яркими и запоминающимися, а другие — тусклыми и забываются сразу после пробуждения. Но почему мы видим сны? И что они могут означать?

Сны помогают мозгу просеивать и сохранять важную информацию, отбрасывая ненужную
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Учёные до сих пор не могут точно ответить на эти вопросы, но они предполагают, что сны помогают нашему мозгу обрабатывать информацию и сохранять важные воспоминания. Даже если мы не всегда их помним, они могут дать нам ощущение свежести и бодрости после хорошего ночного отдыха.

Самые яркие сны обычно снятся во время фазы быстрого движения глаз (REM) примерно каждые 90 минут в течение ночи. Около 25% сна взрослого человека проходит в фазе REM, которая длится примерно от 20 до 25 минут каждый цикл.

Существует целый ряд факторов, способствующие появлению ярких снов:

1. Стресс или тревога: повседневные заботы или важные жизненные события могут вызывать интенсивные сны. Травматические переживания также могут приводить к ярким снам. Тревога часто сопровождается яркими кошмарами.

2. Нарушения сна: такие состояния, как бессонница или нарколепсия, которые нарушают нормальный режим сна, повышают вероятность ярких сновидений. Даже временные изменения, такие как смена часовых поясов, могут иметь аналогичный эффект.

3. Лекарства: антидепрессанты, антиникотиновые средства, препараты от кровяного давления, а также вещества, используемые для лечения болезни Паркинсона могут вызывать яркие сновидения.

4. Употребление психоактивных веществ: алкоголь, рекреационные наркотики или отказ от употребления психоактивных препаратов могут привести к ярким снам, часто тревожащего характера.

5. Состояние здоровья: расстройства психического здоровья, такие как депрессия или шизофрения, а также физические заболевания, такие как болезни сердца или рак, связаны с яркими сновидениями из-за их влияния на сон и функцию мозга.

6. Ранняя беременность: гормональные изменения во время беременности могут нарушить режим сна, что приводит к более частым и ярким сновидениям, особенно на ранних стадиях.

Хотя учёные не определили точное назначение сновидения, яркие сны часто указывают на активность во время фазы быстрого сна. Обычно именно в это время нам снятся самые запоминающиеся сны. Напротив, глубокий сон без быстрых движений глаз (NREM) — это когда тело отдыхает и восстанавливает силы физически.

Время от времени видеть яркие сны — это нормально и обычно безвредно. Однако, если вы обнаружите, что видите яркие сны каждую ночь, возможно, стоит обсудить это с врачом. Постоянные яркие сны могут указывать на скрытую проблему со здоровьем, требующую внимания.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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