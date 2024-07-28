Три обычные специи, которые спасут вас от диабета и ожирения

Специи, известные своими целебными свойствами, стали объектом исследования ученых из Университета Объединенных Арабских Эмиратов.
Исследование, проведенное в течение 12 недель, показало, что добавление корицы, черного тмина и имбиря в рацион помогает бороться с метаболическим синдромом — состоянием, связанным с нарушениями углеводного, липидного и пуринового обмена.
Эти специи показали значительные улучшения кардиометаболических показателей у участников исследования. Особенно выделились черный тмин и имбирь, снижающие уровень глюкозы натощак и холестерина. Корица продемонстрировала значительное снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), улучшая контроль уровня глюкозы в крови, сообщает Doctor Piter.
Добавление этих специй в рацион может стать эффективным методом профилактики метаболического синдрома, но изменения в диете должны обсуждаться с врачом.
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