Три обычные специи, которые спасут вас от диабета и ожирения

Названа польза корицы, чёрного тмина и имбиря

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специи, известные своими целебными свойствами, стали объектом исследования ученых из Университета Объединенных Арабских Эмиратов.

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Исследование, проведенное в течение 12 недель, показало, что добавление корицы, черного тмина и имбиря в рацион помогает бороться с метаболическим синдромом — состоянием, связанным с нарушениями углеводного, липидного и пуринового обмена.

Эти специи показали значительные улучшения кардиометаболических показателей у участников исследования. Особенно выделились черный тмин и имбирь, снижающие уровень глюкозы натощак и холестерина. Корица продемонстрировала значительное снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), улучшая контроль уровня глюкозы в крови, сообщает Doctor Piter.

Добавление этих специй в рацион может стать эффективным методом профилактики метаболического синдрома, но изменения в диете должны обсуждаться с врачом.