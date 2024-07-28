Хуже огурца с молоком: эту ягоду лучше не сочетать с молочными продуктами

Диетолог Белоусова рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать виноград

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что некоторые продукты лучше не сочетать с виноградом. В частности, не стоит есть эту ягоду вместе с молочными и кисломолочными продуктами.

Фото: ars.usda. gov by Stephen Ausmus, PDM

Дело в том, что в винограде содержится много сахаров и клетчатки. А молочные продукты с большинством фруктов плохо взаимодействуют. С виноградом это сочетание почти гарантированно приведёт к проблемам с пищеварением. Поэтому людям, которые собираются куда-то идти, лучше не экспериментировать.

Однако это правило не относится к сыру, несмотря на то, что он тоже является молочным продуктом. Диетолог пояснила:

"С сыром — это классика, французский десерт: виноград, сыр, орехи. Это все можно сочетать. На Кавказе сулугуни и виноград всегда едят вместе".