Хуже огурца с молоком: эту ягоду лучше не сочетать с молочными продуктами

Нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что некоторые продукты лучше не сочетать с виноградом. В частности, не стоит есть эту ягоду вместе с молочными и кисломолочными продуктами.
Фото: ars.usda. gov by Stephen Ausmus, PDM
Дело в том, что в винограде содержится много сахаров и клетчатки. А молочные продукты с большинством фруктов плохо взаимодействуют. С виноградом это сочетание почти гарантированно приведёт к проблемам с пищеварением. Поэтому людям, которые собираются куда-то идти, лучше не экспериментировать.
Однако это правило не относится к сыру, несмотря на то, что он тоже является молочным продуктом. Диетолог пояснила:
"С сыром — это классика, французский десерт: виноград, сыр, орехи. Это все можно сочетать. На Кавказе сулугуни и виноград всегда едят вместе".
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