Преждевременное старение: виноваты не только стресс алкоголь и недосып

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Продукты питания могут быть катализатором старения

1:10
Здоровье

Исследования ученых показали, что некоторые продукты питания ускоряют процесс старения организма.

Продукты питания могут быть катализатором старения
Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain

Так, например, сахар, пирожные и конфеты приводят к старению кожи, замедлению метаболизма, появлению морщин и набору лишнего веса.

Белый хлеб, выпечка, рис и картофель не дают организму ничего, кроме лишних калорий, а также способствуют появлению морщин и изломов на коже.

Алкоголь обезвоживает организм, поглощает витамины, поддерживающие молодость кожи, и расщепляет минералы.

Трансжиры, содержащиеся в продуктах длительного хранения, провоцируют преждевременное старение, обезвоживают клетки кожи, негативно влияют на работу печени и сердечно-сосудистой системы.

Продукты из обработанного мяса — колбасы, бекон и копчености — вызывают отеки и воспаление кожи из-за содержания большого количества соли и консервантов.

Молоко вызывает высыпания на коже, появление прыщей и экземы из-за содержащихся в нём гормонов и козеина, вызывающего накопление шлаков в организме.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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