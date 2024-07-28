Преждевременное старение: виноваты не только стресс алкоголь и недосып

Продукты питания могут быть катализатором старения

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования ученых показали, что некоторые продукты питания ускоряют процесс старения организма.

Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain

Так, например, сахар, пирожные и конфеты приводят к старению кожи, замедлению метаболизма, появлению морщин и набору лишнего веса.

Белый хлеб, выпечка, рис и картофель не дают организму ничего, кроме лишних калорий, а также способствуют появлению морщин и изломов на коже.

Алкоголь обезвоживает организм, поглощает витамины, поддерживающие молодость кожи, и расщепляет минералы.

Трансжиры, содержащиеся в продуктах длительного хранения, провоцируют преждевременное старение, обезвоживают клетки кожи, негативно влияют на работу печени и сердечно-сосудистой системы.

Продукты из обработанного мяса — колбасы, бекон и копчености — вызывают отеки и воспаление кожи из-за содержания большого количества соли и консервантов.

Молоко вызывает высыпания на коже, появление прыщей и экземы из-за содержащихся в нём гормонов и козеина, вызывающего накопление шлаков в организме.