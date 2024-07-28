Преждевременное старение: виноваты не только стресс алкоголь и недосып

Исследования ученых показали, что некоторые продукты питания ускоряют процесс старения организма.
Так, например, сахар, пирожные и конфеты приводят к старению кожи, замедлению метаболизма, появлению морщин и набору лишнего веса.
Белый хлеб, выпечка, рис и картофель не дают организму ничего, кроме лишних калорий, а также способствуют появлению морщин и изломов на коже.
Алкоголь обезвоживает организм, поглощает витамины, поддерживающие молодость кожи, и расщепляет минералы.
Трансжиры, содержащиеся в продуктах длительного хранения, провоцируют преждевременное старение, обезвоживают клетки кожи, негативно влияют на работу печени и сердечно-сосудистой системы.
Продукты из обработанного мяса — колбасы, бекон и копчености — вызывают отеки и воспаление кожи из-за содержания большого количества соли и консервантов.
Молоко вызывает высыпания на коже, появление прыщей и экземы из-за содержащихся в нём гормонов и козеина, вызывающего накопление шлаков в организме.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.