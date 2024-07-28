Секрет здоровых зубов: когда на самом деле нужно их чистить?

Исследования показали, что время чистки зубов, до или после завтрака, не является критическим фактором для здоровья зубов, но важно соблюдать определенные рекомендации.
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM
Если вы чистите зубы до завтрака, подождите 20 минут перед едой, чтобы компоненты зубной пасты могли полностью подействовать. В случае чистки зубов после еды, следует прополоскать рот водой сразу после приема пищи и также подождать 20 минут перед чисткой.
Эти рекомендации часто не соблюдаются из-за утренней спешки, но стоматологи настаивают на чистке зубов дважды в день.
Чистка зубов после каждого приема пищи может повредить эмаль и десны из-за чрезмерной частоты. Также не рекомендуется использовать много зубной пасты или сильно давить на щетку, так как это может повредить эмаль, сообщает Planet Today.
Ополаскиватели для рта могут стать хорошим дополнением к ежедневной гигиене, но чистка щеткой утром и вечером остается основным методом ухода за зубами.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.