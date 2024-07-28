Секрет здоровых зубов: когда на самом деле нужно их чистить?

Правильное время для чистки зубов: до или после завтрака?

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показали, что время чистки зубов, до или после завтрака, не является критическим фактором для здоровья зубов, но важно соблюдать определенные рекомендации.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Если вы чистите зубы до завтрака, подождите 20 минут перед едой, чтобы компоненты зубной пасты могли полностью подействовать. В случае чистки зубов после еды, следует прополоскать рот водой сразу после приема пищи и также подождать 20 минут перед чисткой.

Эти рекомендации часто не соблюдаются из-за утренней спешки, но стоматологи настаивают на чистке зубов дважды в день.

Чистка зубов после каждого приема пищи может повредить эмаль и десны из-за чрезмерной частоты. Также не рекомендуется использовать много зубной пасты или сильно давить на щетку, так как это может повредить эмаль, сообщает Planet Today.

Ополаскиватели для рта могут стать хорошим дополнением к ежедневной гигиене, но чистка щеткой утром и вечером остается основным методом ухода за зубами.