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Секрет здоровых зубов: когда на самом деле нужно их чистить?

Правильное время для чистки зубов: до или после завтрака?

1:04
Здоровье

Исследования показали, что время чистки зубов, до или после завтрака, не является критическим фактором для здоровья зубов, но важно соблюдать определенные рекомендации.

Правильное время для чистки зубов: до или после завтрака?
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Если вы чистите зубы до завтрака, подождите 20 минут перед едой, чтобы компоненты зубной пасты могли полностью подействовать. В случае чистки зубов после еды, следует прополоскать рот водой сразу после приема пищи и также подождать 20 минут перед чисткой.

Эти рекомендации часто не соблюдаются из-за утренней спешки, но стоматологи настаивают на чистке зубов дважды в день.

Чистка зубов после каждого приема пищи может повредить эмаль и десны из-за чрезмерной частоты. Также не рекомендуется использовать много зубной пасты или сильно давить на щетку, так как это может повредить эмаль, сообщает Planet Today.

Ополаскиватели для рта могут стать хорошим дополнением к ежедневной гигиене, но чистка щеткой утром и вечером остается основным методом ухода за зубами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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