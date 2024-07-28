Холодный душ может убить вас: доктор предупредил любителей закаливаться

Доктор рассказал о рисках и пользе холодной воды для закаливания

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холодная вода для закаливания и обретения бодрости считается многими исключительно полезной. Однако доктор Кори Саймон и другие ученые предупреждают, что такая практика может быть опасной и даже смертельной в некоторых случаях.

Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Влияние холодного душа на организм было исследовано в сотнях научных работ, но чаще всего испытуемыми были здоровые люди, поэтому результаты этих исследований не всегда объективны.

Холодные обливания могут быть эффективным методом закалки и способом адаптации к стрессу при правильном подходе: постепенном снижении температуры воды и увеличении времени процедуры. Однако холодная вода может вызвать скачки кровяного давления и повысить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что особенно опасно для людей с патологиями сердца, сосудов, диабетом, после операций или в состоянии алкогольного опьянения, сообщает CNN.

Для безопасного применения холодотерапии рекомендуется проконсультироваться с врачом и прекратить процедуру при первых признаках неблагополучия.