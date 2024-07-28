Как выбрать идеальный тонометр: ключевые критерии для правильной покупки

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5 важных характеристик тонометра для правильного решения

2:53
Здоровье

Тонометр — незаменимый помощник для контроля артериального давления. Он позволяет вовремя выявить проблемы с сердечно-сосудистой системой и начать лечение. Но как выбрать подходящую модель среди многообразия предложений на рынке?

5 важных характеристик тонометра для правильного решения
Фото: commons.wikimedia.org by Mk2010, CC BY-SA 3.0

Тип устройства

Выделяют три основных типа тонометров:

  • Механические - самый простой и недорогой вариант. Они измеряют давление с помощью манжеты и встроенного мембранного механизма.
  • Полуавтоматические — более удобные, т. к. автоматически накачивают манжету и фиксируют показания. Работают от батареек.
  • Автоматические — самые современные модели, которые полностью самостоятельно проводят измерение. Их можно применять для мониторинга давления.

Важно выбрать тип тонометра, исходя из ваших потребностей и предпочтений. Механические подойдут для редких измерений, автоматические — для ежедневного самоконтроля.

Размер манжеты

Размер манжеты должен соответствовать окружности вашего плеча. Обычно используются манжеты для взрослых (от 22 до 42 см), для детей и людей с очень тонкими или полными руками есть специальные манжеты.

Если манжета будет слишком маленькой или большой, результаты измерений могут быть неточными. Поэтому внимательно измерьте свое плечо и изучите размеры, подходящие для выбранной модели.

Точность измерений

Современные тонометры отличаются высокой точностью измерений, обычно ±3 мм рт. ст. Это важный показатель, особенно если вы страдаете серьезными заболеваниями сердца и сосудов.

Чем выше точность, тем достовернее будут результаты. Ориентируйтесь на модели с погрешностью не более ±3 мм рт. ст.

Дополнительные функции

Многие тонометры сегодня оснащены полезными дополнительными функциями:

  • Индикация нарушений сердечного ритма
  • Память для хранения результатов измерений
  • Возможность передачи данных на компьютер или смартфон
  • Голосовые подсказки
  • Удобный интерфейс и крупный дисплей

Такие опции повышают удобство использования и делают контроль давления максимально эффективным.

Производитель и сертификация

Выбирайте проверенные бренды, которые предлагают качественную продукцию, соответствующую международным стандартам.

Обязательно обратите внимание на наличие всех необходимых сертификатов и регистрацию модели в Росздравнадзоре.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете подобрать тонометр, который идеально подойдет именно вам. Регулярные измерения артериального давления помогут вовремя выявить проблемы и сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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