Употребление фруктов может помочь при депрессии: новое исследование

Питание может влиять как на физическое, так и на психическое здоровье.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition, Health & Aging, включение фруктов в ваш рацион может снизить риск депрессии.
Ученые проанализировали данные почти 14 000 человек и пришли к выводу, что люди, которые ели больше фруктов, имели более низкий риск развития депрессии.
Те испытуемые, которые ели три порции фруктов в день, имели на 21% меньший риск депрессии, чем те, кто ел одну порцию в день.
Вероятно, это связано с тем, что фрукты содержат много антиоксидантов, которые останавливают воспаления в организме. Интересно, что потребление овощей не было связано со снижением риска возрастной депрессии. Тем не менее депрессия является сложным состоянием, при котором нужна помощь врача.
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