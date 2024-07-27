Может ли пища влиять на гормоны: важная информация для вас

Как питание влияет на гормональный фон

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пища оказывает существенное влияние на здоровье человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Jpatokal, CC BY-SA 4.0

Может ли диета повлиять на гормональный фон

Существует определенная связь между пищей и гормонами. Здоровая и вредная пища влияет на гормональную систему человека.

Именно поэтому важно придерживаться здорового питания и следить за своим питанием, если у вас есть проблемы со здоровьем.

Какие продукты влияют на гормональный фон

Сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, положительно влияет на гормональный фон. Следует добавить в свой рацион продукты, богатые клетчаткой, витаминами и минералами. Например, цельнозерновые, бобовые, ягоды, фрукты и овощи. Они способствуют нормальной работе кишечника и поддерживают гормональную систему человека.

Животные и растительные белки являются строительными блоками для производства гормонов. Именно поэтому важно добавлять в свой рацион бобовые — чечевицу, нут, фасоль, горох, а также животный белок: мясо и рыбу — тунец, лосось, курица, индейка, креветки, мидии, кальмары, устрицы.

Согласно новому исследованию, средиземноморская диета снижает уровень кортизола в крови. В целом для здоровья гормональной системы важно соблюдать диету, богатую питательными веществами.

Для здоровья щитовидной железы нужно включать в рацион продукты, богатые минералами, такими как железо, йод, цинк и селен. Например, креветки, водоросли, йодированная соль, бразильские орехи и молочные продукты.