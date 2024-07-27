Пародонтолог назвал три самые вредные для здоровья зубов диеты

Врач Дахкильгов назвал шоколадную и фруктовую диеты самыми вредными для зубов

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире существует множество диет, которые обещают быстрое и эффективное снижение веса. Однако не все из них безопасны для здоровья зубов. Магомед Дахкильгов, главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, считает три популярные диеты — шоколадную, фрукторианскую и кето-диету — самыми вредными для здоровья зубов.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Шоколадная диета основана на резком сокращении рациона до 1-3 продуктов, включая шоколад и воду. Хотя эта диета помогает быстро сбросить вес, она крайне вредна для зубов. Шоколад содержит большое количество сахара, который служит питательной средой для бактерий, вызывающих разрушение эмали и воспаление дёсен. Кроме того, шоколад является липким продуктом, что затрудняет его удаление с поверхности зубов, пишет Газета.Ru.

Фрукторианская диета предполагает питание только овощами, фруктами, ягодами, зеленью, грибами и орехами. Хотя фрукты полезны для организма, их чрезмерное употребление может привести к разрушению эмали зубов и воспалению слизистой оболочки полости рта.

"Пока вы едите горсть ягод и яблочко 1-2 раза в день на десерт, ничего страшного не происходит, напротив, это очень полезно с точки зрения обогащения организма витаминами. Но если перейти на фрукторианство, то количество кислот станет так велико, что начнет разъедать эмаль зубов, слизистые оболочки полости рта и ЖКТ", — объяснил стоматолог.

Кето-диета основана на резком снижении количества углеводов в рационе до 20-50 граммов в сутки или даже до 0 граммов для самых упорных поклонников. Хотя эта диета способствует похудению, она может вызвать обезвоживание и снижение выработки слюны, что негативно сказывается на состоянии зубов и дёсен.

Таким образом, хотя шоколадная, фрукторианская и кето-диеты могут помочь в снижении веса, они крайне вредны для здоровья зубов. Важно помнить о сбалансированном питании и умеренности в употреблении различных продуктов, чтобы сохранить здоровье зубов и всего организма.