Какая диета полезна для здоровья сердца: включите эти продукты в свой рацион

Диетологи назвали продукты, улучшающие работу сердца

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пища может помочь поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, PDM

Какие продукты поддерживают здоровье сердца

Калий необходим для здоровья сердца. Продукты, богатые калием, полезны для сердечно-сосудистой системы. К ним относятся бананы, сушеные белые грибы, сухофрукты, соевые бобы, пшеничные отруби, орехи и листовая зелень.

Рыба, такая как лосось, форель, тунец и скумбрия, особенно полезна для сердца благодаря содержащимся в них омега-3 жирным кислотам, которые снижают риск ишемической болезни сердца.

Грецкие орехи содержат растительную версию омега-3 жирной кислоты, известной как альфа-линоленовая кислота. Различные семена также обладают противовоспалительными свойствами.

Оливковое масло чрезвычайно полезно для здоровья сердца, так как оно является источником мононенасыщенных жиров. Они помогают снизить уровень плохого холестерина и поддерживать здоровье сосудов.

Чеснок обладает противовоспалительными свойствами и может помочь снизить кровяное давление.

Ягоды богаты мощными антиоксидантами, которые могут предотвратить повреждение клеток в организме, а также уменьшить воспаление, ограничивающее кровоток и повышает кровяное давление.