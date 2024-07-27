Омега-3 и здоровье кишечника: удивительные факты

Диетологи раскрыли, как связан кишечник с омега-3

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

От здоровья кишечника зависит здоровье организма в целом. Вы узнаете, как его состояние связано с омега-3 жирными кислотами.

Фото: flickr.com by UnknownNet Photography, CC BY-SA 2.0

Почему омега-3 важна для здоровья кишечника

Омега-3 жирные кислоты полезны не только для работы мозга, но и для кишечника, в особенности для его микробиома.

Согласно проведенному исследованию, вы должны съедать не менее двух порций жирной рыбы в неделю. Это обеспечивает организм достаточным количеством омега-3, что поможет предотвратить развитие депрессии и проблем с пищеварением.

В каких продуктах содержится омега-3

Самым популярным источником омега-3 является жирная рыба. Например, лосось, скумбрия, сардины, тунец.

Морепродукты — мидии, креветки, устрицы, кальмары — также богаты жирными кислотами. Кроме того, омега-3 содержится в печени трески.

Растительные источники включают оливковое масло, семена кунжута, льняное семя, грецкие орехи, шпинат, брокколи, бобы и цветную капусту. Арахисовое масло и авокадо тоже содержат полезные жиры.