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Омега-3 и здоровье кишечника: удивительные факты

Диетологи раскрыли, как связан кишечник с омега-3

1:15
Здоровье

От здоровья кишечника зависит здоровье организма в целом. Вы узнаете, как его состояние связано с омега-3 жирными кислотами.

Диетологи раскрыли, как связан кишечник с омега-3
Фото: flickr.com by UnknownNet Photography, CC BY-SA 2.0

Почему омега-3 важна для здоровья кишечника

Омега-3 жирные кислоты полезны не только для работы мозга, но и для кишечника, в особенности для его микробиома.

Согласно проведенному исследованию, вы должны съедать не менее двух порций жирной рыбы в неделю. Это обеспечивает организм достаточным количеством омега-3, что поможет предотвратить развитие депрессии и проблем с пищеварением.

В каких продуктах содержится омега-3

Самым популярным источником омега-3 является жирная рыба. Например, лосось, скумбрия, сардины, тунец.

Морепродукты — мидии, креветки, устрицы, кальмары — также богаты жирными кислотами. Кроме того, омега-3 содержится в печени трески.

Растительные источники включают оливковое масло, семена кунжута, льняное семя, грецкие орехи, шпинат, брокколи, бобы и цветную капусту. Арахисовое масло и авокадо тоже содержат полезные жиры.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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