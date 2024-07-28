От грязного душа можно подцепить инфекцию, угрожающую потерей зрения, предупредили специалисты

В Британии назвали четыре болезни, которыми можно заразиться в душе

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В грязной душевой лейке могут размножаться возбудители опасных инфекций, предупредило британское издание Bristol Live.

Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

"Британцам настоятельно рекомендуется не забывать часто чистить душевые лейки. Поскольку в тёплые месяцы приходится чаще принимать душ, важно следить за тем, чтобы ванная была максимально чистой", — говорится в статье.

В ней перечислены инфекции, которыми можно заразиться от душа.

Грибы рода Malassezia и Acanthamoeba — вызывают заболевания глаз, такие как блефарит, а в редких случаях — потерю зрения.

Malassezia Restricta — вызывает инфекции кожи головы.

Pseudomonas aeruginosa — вызывает инфекции уха.

Бактерии легионеллы — крайне редки, но могут привести к развитию болезни легионеров. Чаще встречаются в общественных местах, чем дома.

Эксперт по сантехнике Питер Клейтон из Trade Plumbing посоветовал применять уксус для чистки душа, особенно если у вас жёсткая вода.

Подробнее о том, как это делается, ранее рассказывала Daily Express.