От грязного душа можно подцепить инфекцию, угрожающую потерей зрения, предупредили специалисты

В грязной душевой лейке могут размножаться возбудители опасных инфекций, предупредило британское издание Bristol Live.
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0
"Британцам настоятельно рекомендуется не забывать часто чистить душевые лейки. Поскольку в тёплые месяцы приходится чаще принимать душ, важно следить за тем, чтобы ванная была максимально чистой", — говорится в статье.
В ней перечислены инфекции, которыми можно заразиться от душа.
Грибы рода Malassezia и Acanthamoeba — вызывают заболевания глаз, такие как блефарит, а в редких случаях — потерю зрения.
Malassezia Restricta — вызывает инфекции кожи головы.
Pseudomonas aeruginosa — вызывает инфекции уха.
Бактерии легионеллы — крайне редки, но могут привести к развитию болезни легионеров. Чаще встречаются в общественных местах, чем дома.
Эксперт по сантехнике Питер Клейтон из Trade Plumbing посоветовал применять уксус для чистки душа, особенно если у вас жёсткая вода.
Подробнее о том, как это делается, ранее рассказывала Daily Express.