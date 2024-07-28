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От грязного душа можно подцепить инфекцию, угрожающую потерей зрения, предупредили специалисты

В Британии назвали четыре болезни, которыми можно заразиться в душе

1:08
Здоровье

В грязной душевой лейке могут размножаться возбудители опасных инфекций, предупредило британское издание Bristol Live.

В Британии назвали четыре болезни, которыми можно заразиться в душе
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

"Британцам настоятельно рекомендуется не забывать часто чистить душевые лейки. Поскольку в тёплые месяцы приходится чаще принимать душ, важно следить за тем, чтобы ванная была максимально чистой", — говорится в статье.

В ней перечислены инфекции, которыми можно заразиться от душа.

  • Грибы рода Malassezia и Acanthamoeba — вызывают заболевания глаз, такие как блефарит, а в редких случаях — потерю зрения.
  • Malassezia Restricta — вызывает инфекции кожи головы.
  • Pseudomonas aeruginosa — вызывает инфекции уха.
  • Бактерии легионеллы — крайне редки, но могут привести к развитию болезни легионеров. Чаще встречаются в общественных местах, чем дома.

Эксперт по сантехнике Питер Клейтон из Trade Plumbing посоветовал применять уксус для чистки душа, особенно если у вас жёсткая вода.

Подробнее о том, как это делается, ранее рассказывала Daily Express.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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