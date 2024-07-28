Стоматолог Кузьменкова: от некоторых напитков лучше отказаться, потому что они наносят вред зубам

В жару очень хочется выпить чего-нибудь холодненького.
Фото: commons.wikimedia.org by Анке Клитцинг, CC BY-SA 4.0
Стоматолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Лилия Кузьменкова в беседе с "Доктором Питером” перечислила напитки, от которых лучше отказаться, если вы не хотите стать постоянным пациентом стоматологических клиник:
ледяные напитки — резкий перепад температур может привести к микротрещинам на эмали;
лимонады и энергетики — в них содержатся кислоты, которые плохо влияют на зубную эмаль;
айс-кофе и кофе с мороженым — содержат кислоты и танин, окрашивающие зубы, а также сахар;
алкогольные коктейли — в них часто добавляют сахар и кислоты, разрушающие зубы.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.