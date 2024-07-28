Стоматолог Кузьменкова: от некоторых напитков лучше отказаться, потому что они наносят вред зубам

Напитки, которые нельзя пить в жару, если вы хотите сохранить здоровье зубов

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жару очень хочется выпить чего-нибудь холодненького.

Фото: commons.wikimedia.org by Анке Клитцинг, CC BY-SA 4.0

Стоматолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Лилия Кузьменкова в беседе с "Доктором Питером” перечислила напитки, от которых лучше отказаться, если вы не хотите стать постоянным пациентом стоматологических клиник:

ледяные напитки — резкий перепад температур может привести к микротрещинам на эмали;

лимонады и энергетики — в них содержатся кислоты, которые плохо влияют на зубную эмаль;

айс-кофе и кофе с мороженым — содержат кислоты и танин, окрашивающие зубы, а также сахар;

алкогольные коктейли — в них часто добавляют сахар и кислоты, разрушающие зубы.