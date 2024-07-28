Раскрыта правда о метеозависимости: у кого на самом деле она может быть
Невролог Анастасия Матвеева назвала заболевания с доказанной метеозависимостью
1:13
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28.07.2024 15:38
Метеозависимость здоровых людей не подтверждена научными исследованиями, напомнила
невролог Анастасия Матвеева в телеграм-канале "Доказательная медицина".
Фото: PxHere is licensed under CC0
"Однако жалобы пациентов, которые ассоциируют ухудшение своего состояния с погодными условиями, игнорировать невозможно", — добавила она.
Корреляция между изменениями метеоусловий и самочувствием доказана лишь для пациентов с некоторыми диагнозами.
Перепады атмосферного давления, яркий солнечный свет, сильный ветер, высокие температуры более 30 °C и влажность воздуха более 70% могут спровоцировать приступ у 53% больных мигренью.
Гипертонические кризы и инсульты чаще случаются на фоне резкого снижения среднесуточной температуры.
Высокая влажность воздуха и сильный ветер нередко способствуют обострению заболеваний органов дыхательной системы, таких как хронический бронхит и бронхиальная астма.
Если вы замечаете за собой ухудшение самочувствия при изменениях погоды, не списывайте его на метеозависимость, а обратитесь к специалисту для установления настоящей причины, посоветовала врач.
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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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