Раскрыта правда о метеозависимости: у кого на самом деле она может быть

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Невролог Анастасия Матвеева назвала заболевания с доказанной метеозависимостью

1:13
Здоровье

Метеозависимость здоровых людей не подтверждена научными исследованиями, напомнила невролог Анастасия Матвеева в телеграм-канале "Доказательная медицина".

Невролог Анастасия Матвеева назвала заболевания с доказанной метеозависимостью
Фото: PxHere is licensed under CC0

"Однако жалобы пациентов, которые ассоциируют ухудшение своего состояния с погодными условиями, игнорировать невозможно", — добавила она.

Корреляция между изменениями метеоусловий и самочувствием доказана лишь для пациентов с некоторыми диагнозами.

  • Перепады атмосферного давления, яркий солнечный свет, сильный ветер, высокие температуры более 30 °C и влажность воздуха более 70% могут спровоцировать приступ у 53% больных мигренью.
  • Гипертонические кризы и инсульты чаще случаются на фоне резкого снижения среднесуточной температуры.
  • Высокая влажность воздуха и сильный ветер нередко способствуют обострению заболеваний органов дыхательной системы, таких как хронический бронхит и бронхиальная астма.

Если вы замечаете за собой ухудшение самочувствия при изменениях погоды, не списывайте его на метеозависимость, а обратитесь к специалисту для установления настоящей причины, посоветовала врач.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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