Раскрыта правда о метеозависимости: у кого на самом деле она может быть

Невролог Анастасия Матвеева назвала заболевания с доказанной метеозависимостью

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Метеозависимость здоровых людей не подтверждена научными исследованиями, напомнила невролог Анастасия Матвеева в телеграм-канале "Доказательная медицина".

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"Однако жалобы пациентов, которые ассоциируют ухудшение своего состояния с погодными условиями, игнорировать невозможно", — добавила она.

Корреляция между изменениями метеоусловий и самочувствием доказана лишь для пациентов с некоторыми диагнозами.

Перепады атмосферного давления, яркий солнечный свет, сильный ветер, высокие температуры более 30 °C и влажность воздуха более 70% могут спровоцировать приступ у 53% больных мигренью.

Гипертонические кризы и инсульты чаще случаются на фоне резкого снижения среднесуточной температуры.

Высокая влажность воздуха и сильный ветер нередко способствуют обострению заболеваний органов дыхательной системы, таких как хронический бронхит и бронхиальная астма.

Если вы замечаете за собой ухудшение самочувствия при изменениях погоды, не списывайте его на метеозависимость, а обратитесь к специалисту для установления настоящей причины, посоветовала врач.