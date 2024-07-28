3 продукта, которые способствуют быстрому набору лишнего веса

3 продукта, которые нельзя есть худеющим

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют продукты, употребление которых может свести на "нет" все ваши усилия по снижению веса.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0

Врач-эндокринолог и диетолог Анжелика Чиж рассказала о продуктах, из-за которых можно быстро набрать вес, а вот от лишних килограммов будет очень проблематично.

Покупная выпечка. Она содержит много сахара и жиров, которые быстро "отложатся" на бёдрах и талии. Магазинные сухарики и чипсы. 1 упаковка чипсов содержит суточную норму жиров. Продукты из переработанного мяса. В колбасах, сардельках, сосисках и т. д. содержатся кости, хрящи, жир и шкура, а вот самого мяса там очень мало.