Психиатр-нарколог Холдин: больная печень просто не в силах справиться с расщеплением продуктов распада алкоголя

У людей, переболевших гепатитом, цирроз печени развивается быстрее

Главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что печень людей, переболевших гепатитом, не в состоянии справиться с расщеплением продуктов распада алкоголя. Поэтому у этих людей быстрее остальных развивается цирроз.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, CC BY 2.0

"Как известно, этанол, содержащийся в алкогольных напитках, крайне негативно влияет на печень. А если она уже была поражена гепатитом А, В, С, то больной орган просто не в силах справиться с расщеплением продуктов распада алкоголя — токсинами, которые летят в мозг, сильнее повреждая его", — пояснил врач.

По его словам, человек, который переболел гепатитом, должен полностью исключить алкоголь, передаёт NEWS.ru.