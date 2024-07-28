Психиатр-нарколог Холдин: больная печень просто не в силах справиться с расщеплением продуктов распада алкоголя

Главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что печень людей, переболевших гепатитом, не в состоянии справиться с расщеплением продуктов распада алкоголя. Поэтому у этих людей быстрее остальных развивается цирроз.
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"Как известно, этанол, содержащийся в алкогольных напитках, крайне негативно влияет на печень. А если она уже была поражена гепатитом А, В, С, то больной орган просто не в силах справиться с расщеплением продуктов распада алкоголя — токсинами, которые летят в мозг, сильнее повреждая его", — пояснил врач.
По его словам, человек, который переболел гепатитом, должен полностью исключить алкоголь, передаёт NEWS.ru.
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.