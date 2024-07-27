Иммунолог рассказала, чем можно заразиться в общественном транспорте

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Врач Ярцева предупредила о ежедневных контактах горожан с больными туберкулёзом

1:46
Здоровье

Возбудители опасных болезней окружают нас повсюду, но вероятность заражения ими — минимальна, заверила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NewsInfo.Ru.

Врач Ярцева предупредила о ежедневных контактах горожан с больными туберкулёзом
Фото: Официальный сайт администрации городского округа Балашиха by Евгений Дудин, CC BY 4.0

"Да ничего мы не можем подхватить, хватит запугивать народ, — призвала она. — Можно дома сидеть и заболеть, если вы не знали".

"Микроорганизмы на поверхностях практически не живут, если мы говорим про банальную, про обычную флору. Им нужен кто-то, где долго можно жить. В теле человека можно долго жить. Например, человек идёт, кашлянул в руку только что перед вами, чихнул, прикрыл рот — и рукопожатие, или в туалет сходил", — объяснила собеседница издания.

Заболеть не дадут иммунитет и гигиена. Среднестатистический горожанин ежедневно сталкивается с туберкулёзом — и не заражается, привела пример врач. "Каждый день, проживая в Москве, вы идёте в магазин, спускаетесь в лифте своего жилого дома, доставку какую-то получаете. Всё, что Средняя Азия, всё, что среднестатистический алкоголик, вышедшие из тюрем ребята, они уже вернулись, — эти люди туберкулёзно инфицированные. Мы каждый день с ними общаемся. И что? Ничего. Мы живём здоровыми. С нами всё хорошо, потому что иммунная система в порядке. И эти недлительные контакты не представляют для нас опасности", — подчеркнула она.

"В первую очередь надо просто соблюдать правила гигиены: помыть руки, когда пришёл с улицы. Если вы знаете, что человек болеет чем-то, — тем более мыть руки. А от разового контакта ничего не будет", — заключила доктор.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Ясинская Светлана
Детский аллерголог-иммунолог
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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