Депрессия и тревога увеличивают риск образования смертельных тромбов

Тревожность и депрессия повышают риск тромбоза

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тревожность и депрессия могут повысить риск тромбоза глубоких вен (ТГВ), тромбы обычно образуются в ногах. Если тромб отрывается и попадает в лёгкие, это может вызвать серьёзные осложнения, вплоть до смерти.

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Исследование, опубликованное в American Journal of Hematology, изучило связь между психическим здоровьем и риском ТГВ. В исследовании участвовало почти 119 000 человек, у которых анализировалась активность мозга, маркеры воспаления и вариабельность сердечного ритма. Было обнаружено, что у людей с тревожностью и депрессией вероятность ТГВ на 53% и 48% выше соответственно. У тех, кто прошёл ПЭТ-сканирование, повышенный уровень нейронной активности, связанной со стрессом (SNA), был связан с повышенным риском ТГВ.

Исследование выявило три механизма, связывающие психические расстройства с ТГВ: повышенная SNA, воспаление и сниженная вариабельность сердечного ритма.

Учёные планируют продолжить изучение влияния лечения тревожности и депрессии на риск ТГВ и возможности снижения SNA.