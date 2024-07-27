Депрессия и тревога увеличивают риск образования смертельных тромбов

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Тревожность и депрессия повышают риск тромбоза

1:13
Здоровье

Тревожность и депрессия могут повысить риск тромбоза глубоких вен (ТГВ), тромбы обычно образуются в ногах. Если тромб отрывается и попадает в лёгкие, это может вызвать серьёзные осложнения, вплоть до смерти.

Тревожность и депрессия повышают риск тромбоза
Фото: scientificanimations.com is licensed under CC-BY-SA-4.0

Исследование, опубликованное в American Journal of Hematology, изучило связь между психическим здоровьем и риском ТГВ. В исследовании участвовало почти 119 000 человек, у которых анализировалась активность мозга, маркеры воспаления и вариабельность сердечного ритма. Было обнаружено, что у людей с тревожностью и депрессией вероятность ТГВ на 53% и 48% выше соответственно. У тех, кто прошёл ПЭТ-сканирование, повышенный уровень нейронной активности, связанной со стрессом (SNA), был связан с повышенным риском ТГВ.

Исследование выявило три механизма, связывающие психические расстройства с ТГВ: повышенная SNA, воспаление и сниженная вариабельность сердечного ритма.

Учёные планируют продолжить изучение влияния лечения тревожности и депрессии на риск ТГВ и возможности снижения SNA.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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