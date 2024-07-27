Китайский гриб может продлить жизнь больным с лёгочной фиброзой

Найдены перспективы использования китайского гриба в медицине

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа ученых из Института фармакологии Китайской академии медицинских наук провела исследование действия лекарственного гриба кордицепса китайского (Cordyceps sinensis) при лечении идиопатического легочного фиброза (ИЛФ).

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Это хроническое и прогрессирующее заболевание легких, неизлечимое и приводящее к дыхательной недостаточности и значительному ухудшению качества жизни пациентов. Средняя продолжительность жизни больных ИЛФ составляет от двух до пяти лет.

Кордицепс китайский, применяемый в традиционной китайской медицине как противовоспалительное и антиоксидантное средство, был исследован на мышах.

Результаты показали, что Cordyceps sinensis снижает выработку митохондриальных активных форм кислорода, уменьшает окислительный стресс и воспаление, а также замедляет отложение коллагена в легких, сообщает MedComm-Future Medicine.

Исследователи пришли к выводу, что кордицепс имеет потенциал стать новым терапевтическим средством для лечения ИЛФ. Исследование опубликовано в научном журнале MedComm-Future Medicine (MCFM).