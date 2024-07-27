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Китайский гриб может продлить жизнь больным с лёгочной фиброзой

Найдены перспективы использования китайского гриба в медицине

1:12
Здоровье

Группа ученых из Института фармакологии Китайской академии медицинских наук провела исследование действия лекарственного гриба кордицепса китайского (Cordyceps sinensis) при лечении идиопатического легочного фиброза (ИЛФ).

Найдены перспективы использования китайского гриба в медицине
Фото: commons.wikimedia.org by L. Shyamal, CC BY-SA 3.0

Это хроническое и прогрессирующее заболевание легких, неизлечимое и приводящее к дыхательной недостаточности и значительному ухудшению качества жизни пациентов. Средняя продолжительность жизни больных ИЛФ составляет от двух до пяти лет.

Кордицепс китайский, применяемый в традиционной китайской медицине как противовоспалительное и антиоксидантное средство, был исследован на мышах.

Результаты показали, что Cordyceps sinensis снижает выработку митохондриальных активных форм кислорода, уменьшает окислительный стресс и воспаление, а также замедляет отложение коллагена в легких, сообщает MedComm-Future Medicine.

Исследователи пришли к выводу, что кордицепс имеет потенциал стать новым терапевтическим средством для лечения ИЛФ. Исследование опубликовано в научном журнале MedComm-Future Medicine (MCFM).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
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