Китайский гриб может продлить жизнь больным с лёгочной фиброзой

Группа ученых из Института фармакологии Китайской академии медицинских наук провела исследование действия лекарственного гриба кордицепса китайского (Cordyceps sinensis) при лечении идиопатического легочного фиброза (ИЛФ).
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Это хроническое и прогрессирующее заболевание легких, неизлечимое и приводящее к дыхательной недостаточности и значительному ухудшению качества жизни пациентов. Средняя продолжительность жизни больных ИЛФ составляет от двух до пяти лет.
Кордицепс китайский, применяемый в традиционной китайской медицине как противовоспалительное и антиоксидантное средство, был исследован на мышах.
Результаты показали, что Cordyceps sinensis снижает выработку митохондриальных активных форм кислорода, уменьшает окислительный стресс и воспаление, а также замедляет отложение коллагена в легких, сообщает MedComm-Future Medicine.
Исследователи пришли к выводу, что кордицепс имеет потенциал стать новым терапевтическим средством для лечения ИЛФ. Исследование опубликовано в научном журнале MedComm-Future Medicine (MCFM).
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