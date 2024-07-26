Кура гриль из Eurospar оказалась источником сальмонеллы, есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге выявлено 7 случаев сальмонеллёза у людей, которые съели курицу гриль из супермаркета Eurospar на Владимирском проспекте, 19, о чём заявили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на РИА Новости.
В ходе расследования были обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении кулинарной продукции в супермаркете. Сотрудники магазина подверглись обследованию, были взяты пробы продовольственного сырья, готовой продукции и воды.
В Eurospar были обнаружены серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических норм при производстве кулинарной продукции, как сообщили в Роспотребнадзоре.
Симптомы сальмонеллёза включают резкое повышение температуры, боли в животе, диарею, тошноту и рвоту. Болезнь обычно длится от 2 до 7 дней. Роспотребнадзор продолжает расследование инцидента.
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