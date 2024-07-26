Кура гриль из Eurospar оказалась источником сальмонеллы, есть пострадавшие

В Петербурге 7 человек заразились сальмонеллёзом, съев курицу-гриль из магазина

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Санкт-Петербурге выявлено 7 случаев сальмонеллёза у людей, которые съели курицу гриль из супермаркета Eurospar на Владимирском проспекте, 19, о чём заявили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain pictures, PDM

В ходе расследования были обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении кулинарной продукции в супермаркете. Сотрудники магазина подверглись обследованию, были взяты пробы продовольственного сырья, готовой продукции и воды.

В Eurospar были обнаружены серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических норм при производстве кулинарной продукции, как сообщили в Роспотребнадзоре.

Симптомы сальмонеллёза включают резкое повышение температуры, боли в животе, диарею, тошноту и рвоту. Болезнь обычно длится от 2 до 7 дней. Роспотребнадзор продолжает расследование инцидента.