Роспотребнадзор исключает риск распространения лихорадки Оропуш в России, сообщает Газета.Ru со ссылкой на ТАСС.
"В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено", — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что вирус Оропуш обнаружен в Республике Тринидад и Тобаго. Впервые вирус был идентифицирован в изолированной форме, однако в 1960 году случаи заражения начали регистрироваться в Бразилии. Сегодня число зарегистрированных инфекций превышает 7,2 тысячи, преимущественно в штатах Амазонас и Рондония.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.