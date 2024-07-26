В России оценили возможность распространения лихорадки Оропуш

Роспотребнадзор: риски распространения лихорадки Оропуш в РФ отсутствуют

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роспотребнадзор исключает риск распространения лихорадки Оропуш в России, сообщает Газета.Ru со ссылкой на ТАСС.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, CC BY 2.0

"В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено", — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что вирус Оропуш обнаружен в Республике Тринидад и Тобаго. Впервые вирус был идентифицирован в изолированной форме, однако в 1960 году случаи заражения начали регистрироваться в Бразилии. Сегодня число зарегистрированных инфекций превышает 7,2 тысячи, преимущественно в штатах Амазонас и Рондония.