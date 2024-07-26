Впервые в России пациент получил препарат для борьбы с болезнью Бехтерева

В России впервые успешно провели лечение болезни Бехтерева с помощью отечественного препарата сенипрутуг, разработанного компанией BIOCAD совместно с РНИМУ им. Пирогова.
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Об этом в компании сообщили Газете. Ru. Отмечается, что препарат доступен по ОМС и рассматривается Минздравом для включения в список жизненно необходимых лекарств, что поможет избежать наценок.
Первый пациент, получивший лечение в клинике СПбГУ под наблюдением опытного ревматолога Елизаветы Василенко. На данный момент состояние больного оценивается как стабильное, он продолжает находиться под наблюдением специалистов.
проведением различных видов локальной инъекционной терапии (внутрисуставное, околосуставное введение различных препаратов, введение препаратов в мягкие ткани любой локализации) в проекции всех отделов позвоночника, по триггерным точкам различной локализации; комплексное обследование пациентов с интерпретацией показателей и определением тактики лечения, реабилитацией с использованием естественных и искусственных физических факторов воздействия на организм, восстановлением работоспособности организма после тяжелых заболеваний