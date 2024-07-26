Впервые в России пациент получил препарат для борьбы с болезнью Бехтерева

Первый пациент с болезнью Бехтерева получил лекарство сенипрутуг

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России впервые успешно провели лечение болезни Бехтерева с помощью отечественного препарата сенипрутуг, разработанного компанией BIOCAD совместно с РНИМУ им. Пирогова.

Фото: flickr.com by IAEA Imagebank, CC BY 2.0

Об этом в компании сообщили Газете. Ru. Отмечается, что препарат доступен по ОМС и рассматривается Минздравом для включения в список жизненно необходимых лекарств, что поможет избежать наценок.

Первый пациент, получивший лечение в клинике СПбГУ под наблюдением опытного ревматолога Елизаветы Василенко. На данный момент состояние больного оценивается как стабильное, он продолжает находиться под наблюдением специалистов.