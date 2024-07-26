Врач раскрыл, при каких условиях купание в ванне может стать последним

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Врач Кульбицкий: можно умереть по причине синкопального утопления в ванне

1:23
Здоровье

Человек может подвергнуться остановке сердца или дыхания при резком погружении в воду, особенно холодную. Это является одной из основных причин утопления в ванне, предупреждает судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А. П. Авцына РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Борис Кульбицкий, сообщает Газета.Ru.

Врач Кульбицкий: можно умереть по причине синкопального утопления в ванне
Фото: PxHere is licensed under CC0

"Утопление — это патологическое состояние, развивающееся при случайном или преднамеренном погружении в жидкость с последующим развитием таких терминальных состояний, как острая дыхательная и острая сердечная недостаточность. При неоказании своевременной и правильной медицинской помощи эти состояния могут привести к гибели человека", — объяснил специалист.

Кульбицкий также отметил, что синкопальное утопление происходит, когда человек умирает из-за стресса от погружения в воду. Такие случаи внезапной остановки сердца могут наблюдаться во время крещенских купаний в проруби, во время плавания осенью или ранней весной, когда температура воды отличается от температуры воздуха. Тем не менее, утопление может произойти и в домашних условиях, уточнил специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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