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Чесотка и другая зараза: какими инфекциями кишат денежные купюры

Терапевт Чиркова рассказала о возбудителях опасных болезней на деньгах

1:05
Здоровье » Здоровье и профилактика

Поверхность денежных купюр, особенно старых, может быть обильно обсеменена патогенными микроорганизмами, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Она рассказала NEWS.ru, какими болезнями грозят наличные деньги.

Терапевт Чиркова рассказала о возбудителях опасных болезней на деньгах
Фото: Freepik by wirestock, PDM

"На поверхности денег, особенно старых купюр, могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы. Грибки также могут обитать на деньгах", — уточнила собеседница издания.

Из другой опасной живности на банкнотах и монетах могут быть вирусы, в том числе гриппа, а также чесоточный клещ.

"Важно помнить, что микробы на деньгах не всегда представляют опасность для здоровья. Большинство из них не вызывают заболеваний у здоровых людей", — подчеркнула врач.

Она призвала к максимальной осторожности в обращении с денежными знаками, если ослаблен иммунитет или есть повреждения на коже.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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