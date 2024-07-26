Чесотка и другая зараза: какими инфекциями кишат денежные купюры

Терапевт Чиркова рассказала о возбудителях опасных болезней на деньгах

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Поверхность денежных купюр, особенно старых, может быть обильно обсеменена патогенными микроорганизмами, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Она рассказала NEWS.ru, какими болезнями грозят наличные деньги.

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"На поверхности денег, особенно старых купюр, могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы. Грибки также могут обитать на деньгах", — уточнила собеседница издания.

Из другой опасной живности на банкнотах и монетах могут быть вирусы, в том числе гриппа, а также чесоточный клещ.

"Важно помнить, что микробы на деньгах не всегда представляют опасность для здоровья. Большинство из них не вызывают заболеваний у здоровых людей", — подчеркнула врач.

Она призвала к максимальной осторожности в обращении с денежными знаками, если ослаблен иммунитет или есть повреждения на коже.