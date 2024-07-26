Чесотка и другая зараза: какими инфекциями кишат денежные купюры

Поверхность денежных купюр, особенно старых, может быть обильно обсеменена патогенными микроорганизмами, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Она рассказала NEWS.ru, какими болезнями грозят наличные деньги.
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"На поверхности денег, особенно старых купюр, могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы. Грибки также могут обитать на деньгах", — уточнила собеседница издания.
Из другой опасной живности на банкнотах и монетах могут быть вирусы, в том числе гриппа, а также чесоточный клещ.
"Важно помнить, что микробы на деньгах не всегда представляют опасность для здоровья. Большинство из них не вызывают заболеваний у здоровых людей", — подчеркнула врач.
Она призвала к максимальной осторожности в обращении с денежными знаками, если ослаблен иммунитет или есть повреждения на коже.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)