Профессор развеяла один живучий миф о заражении вирусным гепатитом

Половой путь заражения вирусным гепатитом не так уж распространён, как считается в обществе, сообщила РИАМО врач общей практики, доктор медицинских наук, профессор Ольга Шархун.
"Распространённым является миф, что основной путь заражения вирусным гепатитом B и C — половой. Но половой путь имеет место лишь в 15% случаев. Основной путь заражения — парентеральный — через кровь", — объяснила она.
Это прежде всего инъекционное употребление наркотиков, а также медицинские процедуры, оперативные вмешательства, переливания крови, посещение стоматолога, тату-салоны, маникюрные салоны.
Бытовым путём смертоносные вирусы тем более не передаются, добавила собеседница издания. "Объятия, поцелуи, совместное использование посуды и даже средств личной гигиены, то есть зубные щетки, бритвы — риск инфицирования только теоретический", — уточнила она.
Ещё один миф о гепатите C — что он неизлечим — ранее опровергла врач-гастроэнтеролог Полина Шубина.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.