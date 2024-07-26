Профессор развеяла один живучий миф о заражении вирусным гепатитом

Вирусы гепатита B и C редко передаются половым путём, заявила профессор Шархун

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Половой путь заражения вирусным гепатитом не так уж распространён, как считается в обществе, сообщила РИАМО врач общей практики, доктор медицинских наук, профессор Ольга Шархун.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

"Распространённым является миф, что основной путь заражения вирусным гепатитом B и C — половой. Но половой путь имеет место лишь в 15% случаев. Основной путь заражения — парентеральный — через кровь", — объяснила она.

Это прежде всего инъекционное употребление наркотиков, а также медицинские процедуры, оперативные вмешательства, переливания крови, посещение стоматолога, тату-салоны, маникюрные салоны.

Бытовым путём смертоносные вирусы тем более не передаются, добавила собеседница издания. "Объятия, поцелуи, совместное использование посуды и даже средств личной гигиены, то есть зубные щетки, бритвы — риск инфицирования только теоретический", — уточнила она.

Ещё один миф о гепатите C — что он неизлечим — ранее опровергла врач-гастроэнтеролог Полина Шубина.