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Профессор развеяла один живучий миф о заражении вирусным гепатитом

Вирусы гепатита B и C редко передаются половым путём, заявила профессор Шархун

1:08
Здоровье

Половой путь заражения вирусным гепатитом не так уж распространён, как считается в обществе, сообщила РИАМО врач общей практики, доктор медицинских наук, профессор Ольга Шархун.

Вирусы гепатита B и C редко передаются половым путём, заявила профессор Шархун
Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

"Распространённым является миф, что основной путь заражения вирусным гепатитом B и C — половой. Но половой путь имеет место лишь в 15% случаев. Основной путь заражения — парентеральный — через кровь", — объяснила она.

Это прежде всего инъекционное употребление наркотиков, а также медицинские процедуры, оперативные вмешательства, переливания крови, посещение стоматолога, тату-салоны, маникюрные салоны.

Бытовым путём смертоносные вирусы тем более не передаются, добавила собеседница издания. "Объятия, поцелуи, совместное использование посуды и даже средств личной гигиены, то есть зубные щетки, бритвы — риск инфицирования только теоретический", — уточнила она.

Ещё один миф о гепатите C — что он неизлечим — ранее опровергла врач-гастроэнтеролог Полина Шубина.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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