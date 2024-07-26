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Пластический хирург: увеличить грудь на один размер можно не только с помощью имплантов

Хирург Зленко объяснил, почему россиянки отдают предпочтение анатомическим имплантам

1:40
Здоровье

При выборе имплантов для операций по увеличению или коррекции груди необходимо учитывать множество индивидуальных факторов, включая особенности телосложения, кривизну грудной клетки и форму груди. Об этом рассказал пластический хирург и кандидат медицинских наук Владимир Зленко.

Хирург Зленко объяснил, почему россиянки отдают предпочтение анатомическим имплантам
Фото: wikimedia.org by Novafly, CC BY-SA 2.0

Хирург рассказал, что импланты различаются по объему, форме (круглые или анатомические) и текстуре (гладкие или шероховатые). Из-за большого числа факторов, которые нужно учитывать при выборе, сделать это без помощи врача невозможно.

Пациентка должна описать желаемый результат, а врач подберет соответствующий имплант, принимая во внимание её комплекцию, кривизну грудной клетки и степень выступания груди, пояснил специалист.

Зленко добавил, что импланты отличаются по форме, текстуре и объему. Например, самые маленькие из них увеличивают грудь на один размер, пишет Газета.Ru.

Сегодня в России особенно популярны анатомические импланты. По словам врача, эти импланты создают максимально естественный вид груди благодаря плавному переходу от верхней части к нижней.

Также хирург отметил, что помимо имплантов существует и другой метод увеличения груди — липолифтинг.

"Увеличить грудь можно с помощью инъекций собственного жира. Этот метод называется липолифилинг. Однако за одну операцию можно увеличить грудь только на один размер, а форму груди поменять незначительно. Импланты же решают оба этих вопроса", — объяснил Зленко.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Еременко Валерий
Заведующий отделением пластической хирургии
Специалист Казарян Тигран
Проводит маммопластику в полном объеме, увеличение груди любым доступом (свои методики, в том числе доступом через пупок и абдоминальным/в области бикини), фейслифтинг со SMAS и лифтинг шеи любой сложности, ринопластику любой сложности (закрытая ринопластика), абдоминопластику (пластика живота) с пластикой передней брюшной стенки любой сложности, хейлопластику (булхорн) – поднятие верхней губы, удаление комков Биша щёчной области, круропластику (пластика голеней с использованием имплантов), липосакцию, блефаропластику (пластика век) любой сложности.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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