Пластический хирург: увеличить грудь на один размер можно не только с помощью имплантов

Хирург Зленко объяснил, почему россиянки отдают предпочтение анатомическим имплантам

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При выборе имплантов для операций по увеличению или коррекции груди необходимо учитывать множество индивидуальных факторов, включая особенности телосложения, кривизну грудной клетки и форму груди. Об этом рассказал пластический хирург и кандидат медицинских наук Владимир Зленко.

Фото: wikimedia.org by Novafly, CC BY-SA 2.0

Хирург рассказал, что импланты различаются по объему, форме (круглые или анатомические) и текстуре (гладкие или шероховатые). Из-за большого числа факторов, которые нужно учитывать при выборе, сделать это без помощи врача невозможно.

Пациентка должна описать желаемый результат, а врач подберет соответствующий имплант, принимая во внимание её комплекцию, кривизну грудной клетки и степень выступания груди, пояснил специалист.

Зленко добавил, что импланты отличаются по форме, текстуре и объему. Например, самые маленькие из них увеличивают грудь на один размер, пишет Газета.Ru.

Сегодня в России особенно популярны анатомические импланты. По словам врача, эти импланты создают максимально естественный вид груди благодаря плавному переходу от верхней части к нижней.

Также хирург отметил, что помимо имплантов существует и другой метод увеличения груди — липолифтинг.

"Увеличить грудь можно с помощью инъекций собственного жира. Этот метод называется липолифилинг. Однако за одну операцию можно увеличить грудь только на один размер, а форму груди поменять незначительно. Импланты же решают оба этих вопроса", — объяснил Зленко.