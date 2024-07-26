Врач назвал "волшебный" овощ, который помогает мужчинам поддерживать здоровье простаты

Врач Сысоев: молочные продукты и красное мясо могут привести к раку простаты

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главные факторы риска развития рака предстательной железы — возраст и особенности питания. На это обратил внимание врач-онкоуролог "СМ-Клиника" Александр Сысоев.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler, CC BY 2.0

По данным исследований, чаще всего этим заболеванием страдают мужчины старше 60-70 лет. С возрастом в тканях простаты происходят патологические изменения, которые могут привести к развитию рака. У молодых людей до 40 лет заболевание встречается редко — примерно в одном случае из десяти тысяч.

Также важную роль играет наследственность. Риск развития рака простаты повышается в пять раз, если у мужчины есть близкие родственники (отец, дед, дядя), страдавшие этим заболеванием. Существуют определённые гены, мутации которых могут спровоцировать опухолевый процесс в простате.

Воспалительные процессы в предстательной железе также могут способствовать развитию рака. Повышенный уровень белка ПСА в крови указывает на возможные мутации в клетках простаты, пишет Газета.Ru.

Один из основных факторов риска — питание. Преобладание в рационе животных жиров, особенно молочных продуктов и красного мяса, может негативно сказаться на состоянии простаты. Дисбаланс между полезными омега-3 и вредными трансжирами повышает риск развития рака.

Употребление овощей, соевых продуктов и рыбы, напротив, благоприятно влияет на здоровье предстательной железы. Томатный сок содержит антиоксидант ликопин, который помогает поддерживать здоровье простаты. Особенно полезно употреблять термически обработанные томаты, такие как тушёные или запечённые в духовке.

"Удивительно, но факт: употребление блюд с томатами как минимум 3-4 раза в неделю помогает мужчинам поддерживать здоровье простаты и хорошо себя чувствовать. В чем секрет этого, казалось бы, обычного продукта? В антиоксиданте ликопине, которого в томатах в избытке. При термической обработке томатов (тушении или запекании в духовке) концентрация этого вещества не уменьшается, а, наоборот, повышается", — добавил врач.