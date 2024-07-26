Раскрыта неожиданная опасность смарт-часов: могут свести в могилу

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Военврач Хорошев призвал не оставлять часы на руке на ночь

2:42
Здоровье

Смарт-часы, оставленные на ночь на руке, равно как и браслеты, и любые другие предметы, могут спровоцировать нарушения сердечного ритма, предупредил кардиолог, ортопед, сердечно-сосудистый хирург, военный врач Владимир Хорошев.

Военврач Хорошев призвал не оставлять часы на руке на ночь
Фото: PxHere is licensed under CC0 Public Domain

"Нижняя часть, дистальная часть предплечья и начальная часть кисти — это богатейшая зона биологически активных точек. Именно здесь очень много так называемых сердечных точек. Условно говоря, сердечных, хотя никакой условности, собственно, в этом нет. Там есть точки, которые давно замечены, официально известны в китайской медицине, более 4,5 тысяч лет — биологически активные точки. Воздействуя на них, можно ускорить пульс, можно замедлить пульс, можно даже купировать сердечные боли, коронарные боли", — объяснил он "Правде.Ру".

Поэтому, по мнению специалиста, "ничего хорошего — спать с часами на руке". "Безопаснее всего в этом плане мягкие, из мягкой кожи. Они не абсолютно безопасны, но они безопаснее, чем что-либо другое", — добавил он.

Для стимуляции биологически активных точек необязательно изо всех сил давить на них — достаточно лёгкого прикосновения, в результате которого может ускориться пульс. "Сердце ускоряет режим деятельности своей в силу каких-то возникших проблем, возникших необходимостей. А тут человек спит, и никакой необходимости в том нет. А вдруг на эту биологически активную точку воздействовал ремешок или браслет или что-то такое. А необходимости в этом нет, и что тогда возникает? Возникает переизбыток кровоснабжения того же головного мозга, тех же коронарных артерий в жизненно важных органах. И это может привести к людям к самым непредсказуемым последствиям", — предупредил собеседник издания.

Он также назвал диапазон нормальной частоты сердечных сокращений в покое: 55-90 ударов в минуту. Если пульс регулярно выходит за эти пределы без физической нагрузки, или при ощущениях перебоев, когда говорят: "Ой, сердце прямо к горлу подскочило" — надо обратиться к врачу для установления причин, которых, по словам Хорошева, может быть "воз и маленькая тележка".

Иначе есть риск преждевременной смерти, как это произошло с Василием Шукшиным — в 45 лет на фоне благополучия. А в случае достаточного внимания в своему здоровью увеличивается шанс если не стать долгожителем, то дожить хотя бы до 75.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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