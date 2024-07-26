Пища может оказывать сильное влияние на психическое здоровье человека.
Курица содержит триптофан, который увеличивает выработку серотонина. Он улучшает настроение человека, а также память, концентрацию, внимания и психическое состояние.
Лосось — жирная рыба, которая богата омега-3 кислотами. Она улучшает психическое здоровье человека: поднимает настроение, облегчает депрессию и поддерживает когнитивные функции человека.
Шпинат, зелёный лук, кинза, салат и салат айсберг содержат много фолиевой кислоты. Она помогает справиться с нарушениями сна, симптомами депрессии и предотвратить развитие деменции.
Тёмный шоколад содержит флавоноиды. Это антиоксиданты, которые улучшают память, концентрацию внимания, а также предотвращают симптомы депрессии.
Ягоды (клубника, малина, ежевика, черника) также богаты антиоксидантами. Они помогают бороться с симптомами стресса, повышенной тревожностью и предотвращают разрушение клеток в организме.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.