5 продуктов, которые полезны для психического здоровья

Шоколад и ягоды улучшают психическое здоровье

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пища может оказывать сильное влияние на психическое здоровье человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

Куриное мясо

Курица содержит триптофан, который увеличивает выработку серотонина. Он улучшает настроение человека, а также память, концентрацию, внимания и психическое состояние.

Лосось

Лосось — жирная рыба, которая богата омега-3 кислотами. Она улучшает психическое здоровье человека: поднимает настроение, облегчает депрессию и поддерживает когнитивные функции человека.

Листовая зелень

Шпинат, зелёный лук, кинза, салат и салат айсберг содержат много фолиевой кислоты. Она помогает справиться с нарушениями сна, симптомами депрессии и предотвратить развитие деменции.

Тёмный шоколад

Тёмный шоколад содержит флавоноиды. Это антиоксиданты, которые улучшают память, концентрацию внимания, а также предотвращают симптомы депрессии.

Ягоды

Ягоды (клубника, малина, ежевика, черника) также богаты антиоксидантами. Они помогают бороться с симптомами стресса, повышенной тревожностью и предотвращают разрушение клеток в организме.