Почему не стоит бояться углеводов: пояснения диетологов

Углеводы дают энергию и помогают работе мозга

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярные диеты регулярно меняются в основном потому, что людям легче найти своих "врагов в еде", чем питаться здоровой пищей.

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Одной из самых страшных вещей в диете для многих людей являются углеводы. Однако вы можете есть их спокойно — они не так уж вредны для вас, а иногда даже весьма полезны.

Энергия

Углеводы подобны топливу для вашего организма. Они дают вам энергию для выполнения дел в течение дня.

Интеллектуальная помощь

Ваш мозг любит углеводы. Он использует их, чтобы оставаться внимательным и сфокусированным. Если вы не едите достаточно углеводов, вы можете чувствовать усталость или испытывать проблемы с концентрацией внимания.

Хорошее настроение

Углеводы могут сделать вас счастливыми. Они помогают вашему организму вырабатывать химическое вещество под названием серотонин, которое может повысить ваше настроение.

Клетчатка

Многие продукты, богатые углеводами, такие как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, богаты клетчаткой.

Клетчатка полезна для пищеварения и может помочь вам чувствовать себя сытым.