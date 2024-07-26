Почему не стоит бояться углеводов: пояснения диетологов

Популярные диеты регулярно меняются в основном потому, что людям легче найти своих "врагов в еде", чем питаться здоровой пищей.
Одной из самых страшных вещей в диете для многих людей являются углеводы. Однако вы можете есть их спокойно — они не так уж вредны для вас, а иногда даже весьма полезны.
Углеводы подобны топливу для вашего организма. Они дают вам энергию для выполнения дел в течение дня.
Ваш мозг любит углеводы. Он использует их, чтобы оставаться внимательным и сфокусированным. Если вы не едите достаточно углеводов, вы можете чувствовать усталость или испытывать проблемы с концентрацией внимания.
Углеводы могут сделать вас счастливыми. Они помогают вашему организму вырабатывать химическое вещество под названием серотонин, которое может повысить ваше настроение.
Многие продукты, богатые углеводами, такие как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, богаты клетчаткой.
Клетчатка полезна для пищеварения и может помочь вам чувствовать себя сытым.
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