Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Бузова купила участок в Подмосковье для строительства дома
Топ-5 простых советов, чтобы избежать пищевого отравления в отпуске
Производители видеокарт экономят на термопасте, рискуя производительностью
Как безопасно использовать ретинол летом: советы эксперта
Что может случиться, если заниматься спортом в жару
Известный хореограф и ведущий Егор Дружинин начинал свою карьеру как актёр
Выбрасываете луковую шелуху? Узнайте, как использовать её с пользой
В первом полугодии будет выплачена рекордная сумма страховых выплат аграриям
Международные резервы России выросли до 611,3 миллиарда долларов
Польза кабачков для здоровья: вот почему их нужно есть как можно чаще

Кабачки помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

0:56
Здоровье

Кабачок — более полезный овощ, чем вы думаете.

В чём польза кабачков для организма человека

Кабачок является очень хорошим источником многих витаминов и минералов, которые играют важную роль в поддержании здоровья человека. Овощ содержит много клетчатки, марганца и витамина С.

Кабачки поддерживают организм в целом, так как витамины и минералы улучшают работу всех систем организма.

Кроме того, овощ содержит калий, витамин А, магний, фолиевую кислоту, медь и фосфор. Кабачок также богат омега-3 жирными кислотами, кальцием, цинком, ниацином, белком и витаминами группы В — В1, В6 и В2.

Диетологи рекомендуют употреблять кабачки для поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем и для профилактики сердечных заболеваний.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ

На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.

Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
"Опустил по полной": Нетаньяху не пожал руку даже сторонник Израиля Дональд Трамп
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Производители видеокарт экономят на термопасте, рискуя производительностью
Как безопасно использовать ретинол летом: советы эксперта
Кабачки помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Что может случиться, если заниматься спортом в жару
Известный хореограф и ведущий Егор Дружинин начинал свою карьеру как актёр
В первом полугодии будет выплачена рекордная сумма страховых выплат аграриям
Выбрасываете луковую шелуху? Узнайте, как использовать её с пользой
Международные резервы России выросли до 611,3 миллиарда долларов
Подводные камни Олимпийских игр: что ждет спортсменов и зрителей
Состояние сбитого у ТРЦ "Сити молл" мальчика остается тяжелым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников