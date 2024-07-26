Польза кабачков для здоровья: вот почему их нужно есть как можно чаще

Кабачки помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кабачок — более полезный овощ, чем вы думаете.

В чём польза кабачков для организма человека

Кабачок является очень хорошим источником многих витаминов и минералов, которые играют важную роль в поддержании здоровья человека. Овощ содержит много клетчатки, марганца и витамина С.

Кабачки поддерживают организм в целом, так как витамины и минералы улучшают работу всех систем организма.

Кроме того, овощ содержит калий, витамин А, магний, фолиевую кислоту, медь и фосфор. Кабачок также богат омега-3 жирными кислотами, кальцием, цинком, ниацином, белком и витаминами группы В — В1, В6 и В2.

Диетологи рекомендуют употреблять кабачки для поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем и для профилактики сердечных заболеваний.