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Мы в шаге от открытия новой терапии: с помощью Т-клеточных рецепторов можно бороться с клетками, вызывающими диабет — ректор медуниверситета

В России разрабатывают терапию диабета по аналогии с терапией болезни Бехтерева

1:12
Здоровье

Все аутоиммунные заболевания объединяет одна причина: собственные лимфоциты разрушают ткани человека.

В России разрабатывают терапию диабета по аналогии с терапией болезни Бехтерева
Фото: Pexels by RDNE Stock project, PDM

Ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Сергей Лукьянов участвуя в сессии "Только вместе: врачи и пациенты против диабета" на форуме "Здоровое общество", рассказал о новой терапии аутоиммунных заболеваний.

"Надёжная система, которая нас охраняет, становится причиной неизлечимости заболеваний. В последние годы мир шёл по пути воздействия на лимфоциты, но иммунная система учится тому, чтобы иммунные клетки отвергали препарат. Новая антицитокиновая терапия — очень мощная система. Она спасает людей от инвалидизации, снимает болевые эффекты”, — сообщил он.

Он также рассказал, что при разработке лекарства от болезни Бехтерева, удалось распознавать Т-клетки по их рецепторам, что позволило оказывать точечное воздействие.

"Мы верим, что можно создать терапию, найдя Т-клеточные рецепторы для тех клеток, которые вызывают диабет, и у нас есть наработки”, — заявил Сергей Лукьянов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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