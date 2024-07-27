Мы в шаге от открытия новой терапии: с помощью Т-клеточных рецепторов можно бороться с клетками, вызывающими диабет — ректор медуниверситета

В России разрабатывают терапию диабета по аналогии с терапией болезни Бехтерева

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все аутоиммунные заболевания объединяет одна причина: собственные лимфоциты разрушают ткани человека.

Фото: Pexels by RDNE Stock project, PDM

Ректор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Сергей Лукьянов участвуя в сессии "Только вместе: врачи и пациенты против диабета" на форуме "Здоровое общество", рассказал о новой терапии аутоиммунных заболеваний.

"Надёжная система, которая нас охраняет, становится причиной неизлечимости заболеваний. В последние годы мир шёл по пути воздействия на лимфоциты, но иммунная система учится тому, чтобы иммунные клетки отвергали препарат. Новая антицитокиновая терапия — очень мощная система. Она спасает людей от инвалидизации, снимает болевые эффекты”, — сообщил он.

Он также рассказал, что при разработке лекарства от болезни Бехтерева, удалось распознавать Т-клетки по их рецепторам, что позволило оказывать точечное воздействие.

"Мы верим, что можно создать терапию, найдя Т-клеточные рецепторы для тех клеток, которые вызывают диабет, и у нас есть наработки”, — заявил Сергей Лукьянов.