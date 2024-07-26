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Сексуальная активность снижает риск преждевременной смерти у женщин

JPH: у женщин нехватка интима повышает шансы преждевременной смерти

1:40
Здоровье

Американские учёные из Университета Уолден в Миннеаполисе провели исследование, выявив связь между сексуальной активностью и продолжительностью жизни женщин, особенно тех, кто страдает от депрессии. Результаты были опубликованы в журнале Journal of Psychosexual Health (JPH).

JPH: у женщин нехватка интима повышает шансы преждевременной смерти
Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, PDM

Для исследования были проанализированы данные за период с 2005 по 2010 годы, охватывающие 14 542 взрослых американок в возрасте от 20 до 59 лет. Учёные изучили данные о причинах смерти, депрессии, частоте сексуальных контактов, ожирении и других демографических факторах. Выяснилось, что 95% участников занимаются любовью более 12 раз в год, а у 38% интимные контакты происходят чаще одного раза в неделю.

Исследование показало, что женщины, имеющие сексуальные контакты реже одного раза в неделю, в 70% случаев имеют больший риск преждевременной смерти по сравнению с более сексуально активными женщинами. Особенно значимы результаты для женщин с депрессией: у тех, кто редко занимается любовью, шансы на преждевременный летальный исход повышаются на 197% по сравнению с сексуально активными и здоровыми женщинами того же возраста.

Авторы исследования подчёркивают, что сексуальная активность играет важную роль в поддержании общего здоровья сердечно-сосудистой системы, что, предположительно, связано с улучшением сердечного ритма и увеличением кровотока.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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