Учёные из Новосибирска разработали уникальный метод получения основного карбоната висмута, который является активным ингредиентом лекарственных препаратов для лечения язвенной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного педагогического университета.
Основное отличие нового метода от традиционных заключается в отказе от применения нитратов, которые могут образовывать вредные канцерогены в организме во время лечения. Это нововведение позволит снизить побочные риски у пациентов, принимающих лекарства для лечения заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.