Новосибирские учёные создают уникальный метод лечения язвы

Новосибирские учёные создают безопасный метод лечения язвенной болезни

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Новосибирска разработали уникальный метод получения основного карбоната висмута, который является активным ингредиентом лекарственных препаратов для лечения язвенной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного педагогического университета.

Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Основное отличие нового метода от традиционных заключается в отказе от применения нитратов, которые могут образовывать вредные канцерогены в организме во время лечения. Это нововведение позволит снизить побочные риски у пациентов, принимающих лекарства для лечения заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки.