Как быстро похудеть при помощи арбуза: эффективная трёхдневная диета

Диетолог Королёва сообщила, как похудеть на арбузной диете

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что скоро начнется сезон арбузов. Поэтому важно узнать, чем они полезны и как можно с их помощью похудеть, сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han, PDM

Диетолог отметила, что калорийность у арбузов небольшая. Они богаты различными витаминами, которые нужны для здоровья в летний период. Прежде всего, это витамины группы В, витамин А, аскорбиновая кислота и бета-каротин. Из минералов в арбузе присутствует магний, кальций.

Еще арбуз содержит в себе ликопин. Он оказывает антиоксидантное действие, разжижает кровь и улучшает мужское здоровье.

"Арбуз обладает мочегонным свойством, что особенно полезно при склонности к формированию мочекаменной болезни и даже при подагре в качестве профилактики отложения кристаллов мочевой кислоты. Мочегонное действие также полезно для людей, у кого имеет место задержка жидкости. Кроме того, арбуз улучшает моторику кишечника, обладает желчегонным свойством", — продолжает специалист.

По словам врача, арбузы можно использовать для трехдневной диеты, в ходе которой реально потерять три килограмма лишнего веса. Для этого нужно купить арбуз весом 1,5 килограмма, разделить его мякоть на 6 приемов от времени пробуждения и до 7 часов вечера. Их нужно есть в течение всего дня. Дополнительно стоит пить 2 литра воды.