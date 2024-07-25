Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На премьере "Дедпула и Росомахи" Рейнольдс раскрыл имя своего четвёртого ребёнка
Создатели криптоигры Catizen пожертвовали процент с прибыли на бездомных кошек
Как компании меняют подход к найму IT-специалистов в России
Секреты красивого и обильного цветения рябчиков: эффективные приёмы ухода
Какие компоненты стоит искать в отбеливающей пасте для зубов?
В Балтийском море найден затонувший корабль XIX века
Бастрыкин заявил о необходимости ограничения числа зарегистрированных в квартире
Названо самое опасное место для путешественников
Салтыкова обвинила Ветлицкую в употреблении наркотиков
Чем важен для организма витамин Е: симптомы его дефицита

Названы продукты, в которых содержится витамин Е

1:27
Здоровье

Форма витамина Е, известная как альфа-токоферол, считается наиболее важной для здоровья человека, потому что это основная форма, присутствующая в организме, и она выполняет больше всего функций.

Названы продукты, в которых содержится витамин Е
Фото: pixabay.com by Stevepb, PDM

Для чего нужен витамин Е

Витамин Е нужен для укрепления стенок капилляров, для защиты клеток крови (лимфоцитов, эритроцитов и лейкоцитов), что способствует улучшению снабжения организма кислородом и общей защитной функции.

Также он необходим для свертываемости крови, функции миокарда, нервной ткани и иммунитета, для поддержания репродуктивной функции.

Где содержится много витамина Е

Лучшими источниками витамина Е являются масла (например, подсолнечное, рапсовое), семечки, орехи, миндаль, хлеб, авокадо, паприка, печень. 

Признаки дефицита витамина Е

Основными симптомами дефицита витамина Е являются легкая гемолитическая анемия и неспецифические неврологические проявления.

Симптомы дефицита витамина Е также включают мышечную слабость из-за миодистрофии, распространяющуюся как на скелетные, так и на гладкие мышцы, а также на миокард.

Повреждение нервных клеток приводит к нарушению координации произвольных движений, нарушениям речи, расстройствам чувствительности.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
Обсудить
Популярное
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно
Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
В Днепропетровске задержан 18-летний убийца Ирины Фарион Дмитрий Плотников Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео
Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео
Последние материалы
Названо самое опасное место для путешественников
Салтыкова обвинила Ветлицкую в употреблении наркотиков
Названы продукты, в которых содержится витамин Е
Муравейник мечтает об исчезновении? Посыпьте его этим
Чем страховая пенсия отличается от государственной?
Антониа Сантилли из "Приключений итальянцев в России" снималась в кино для взрослых
С какой одеждой можно сочетать мужскую рубашку?
Netflix анонсирует новую многопользовательскую игру по сериалу "Игра кальмара"
Эксперт предостерег автомобилистов от проезда по лужам на высокой скорости
Звёзды Голливуда, которые на заре своей карьеры брались за любую работу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников