Чем важен для организма витамин Е: симптомы его дефицита
Названы продукты, в которых содержится витамин Е
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26.07.2024 02:33
Форма витамина Е, известная как альфа-токоферол, считается наиболее важной для здоровья человека, потому что это основная форма, присутствующая в организме, и она выполняет больше всего функций.
Фото: pixabay.com by Stevepb, PDM
Для чего нужен витамин Е
Витамин Е нужен для укрепления стенок капилляров, для защиты клеток крови (лимфоцитов, эритроцитов и лейкоцитов), что способствует улучшению снабжения организма кислородом и общей защитной функции.
Также он необходим для свертываемости крови, функции миокарда, нервной ткани и иммунитета, для поддержания репродуктивной функции.
Где содержится много витамина Е
Лучшими источниками витамина Е являются масла (например, подсолнечное, рапсовое), семечки, орехи, миндаль, хлеб, авокадо, паприка, печень.
Признаки дефицита витамина Е
Основными симптомами дефицита витамина Е являются легкая гемолитическая анемия и неспецифические неврологические проявления.
Симптомы дефицита витамина Е также включают мышечную слабость из-за миодистрофии, распространяющуюся как на скелетные, так и на гладкие мышцы, а также на миокард.
Повреждение нервных клеток приводит к нарушению координации произвольных движений, нарушениям речи, расстройствам чувствительности.
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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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