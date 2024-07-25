Чем важен для организма витамин Е: симптомы его дефицита

Названы продукты, в которых содержится витамин Е

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Форма витамина Е, известная как альфа-токоферол, считается наиболее важной для здоровья человека, потому что это основная форма, присутствующая в организме, и она выполняет больше всего функций.

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Для чего нужен витамин Е

Витамин Е нужен для укрепления стенок капилляров, для защиты клеток крови (лимфоцитов, эритроцитов и лейкоцитов), что способствует улучшению снабжения организма кислородом и общей защитной функции.

Также он необходим для свертываемости крови, функции миокарда, нервной ткани и иммунитета, для поддержания репродуктивной функции.

Где содержится много витамина Е

Лучшими источниками витамина Е являются масла (например, подсолнечное, рапсовое), семечки, орехи, миндаль, хлеб, авокадо, паприка, печень.

Признаки дефицита витамина Е

Основными симптомами дефицита витамина Е являются легкая гемолитическая анемия и неспецифические неврологические проявления.

Симптомы дефицита витамина Е также включают мышечную слабость из-за миодистрофии, распространяющуюся как на скелетные, так и на гладкие мышцы, а также на миокард.

Повреждение нервных клеток приводит к нарушению координации произвольных движений, нарушениям речи, расстройствам чувствительности.