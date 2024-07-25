Михаил Мурашко рассказал, что недосыпание увеличивает риск ранней смерти

Минздрав рекомендует: сон не менее 6 часов в сутки и физические упражнения

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сон менее шести часов в сутки может увеличить риск ранней смерти на 30%.

Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

По его словам, недосып повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также может снижать когнитивные функции и производительность труда на 40%.

Чтобы уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний, министр рекомендует регулярно заниматься физическими упражнениями.

"Физическая нагрузка, достаточно банальная вещь, рекомендации — 150 минут в неделю, всего лишь 20 минут в день, это минимальная нагрузка, снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, а риск метаболических нарушений — вплоть до 50%", — рассказал глава Минздрава на форуме "Здоровое общество"

По словам господина Мурашко, низкая активность приводит к ожирению, а ожирение, в свою очередь, повышает риск развития 12 видов рака. Сам министр следит за своим весом с помощью специальных устройств, которые рекомендуют ему сбросить 6 килограммов.