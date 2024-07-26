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Три полезные привычки, которые могут навредить печени

Диеты и витамины могут быть вредными для здоровья печени

0:53
Здоровье

Иногда в стремлении вести здоровый образ жизни мы можем перестараться и получить обратный эффект. Есть несколько привычек, которые считаются полезными, но при чрезмерном увлечении могут нанести вред печени.

Диеты и витамины могут быть вредными для здоровья печени
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

1. Диеты: контроль питания очень важен, однако ограничение количества приёмов пищи может быть вредным для печени.

2. Любовь к фруктам: несмотря на их пользу, употребление большого количества фруктов также может нанести вред печени.

3. Избыток витаминов: передозировка витаминов также крайне негативно влияет на этот орган.

Врачи рекомендуют внимательно относиться к здоровью печени и прежде чем садиться на какую-либо диету, внимательно изучить предлагаемый рацион и убедиться, то он не навредит этому жизненно важному органу.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гришин Максим
Врач психиатр-нарколог
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
Специалист Поплевченков Константин
Главный врач, психиатр-нарколог
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