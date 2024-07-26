Три полезные привычки, которые могут навредить печени

Иногда в стремлении вести здоровый образ жизни мы можем перестараться и получить обратный эффект. Есть несколько привычек, которые считаются полезными, но при чрезмерном увлечении могут нанести вред печени.
1. Диеты: контроль питания очень важен, однако ограничение количества приёмов пищи может быть вредным для печени.
2. Любовь к фруктам: несмотря на их пользу, употребление большого количества фруктов также может нанести вред печени.
3. Избыток витаминов: передозировка витаминов также крайне негативно влияет на этот орган.
Врачи рекомендуют внимательно относиться к здоровью печени и прежде чем садиться на какую-либо диету, внимательно изучить предлагаемый рацион и убедиться, то он не навредит этому жизненно важному органу.
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