Этот прибор в квартире нужно регулярно чистить, чтобы защитить жильё от грибка и бактерий

Кондиционер может разносить бактерии и грибки по всей квартире

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кондиционер может распространять бактерии и грибки по всей квартире. Зимой, когда устройство не используется, в нём скапливается грязь, которую оно будут разносить по жилью летом, в период активной работы.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

Поэтому рекомендуется чистить и дезинфицировать кондиционер как минимум дважды в год. Кроме того, каждые 2-3 недели необходимо промывать фильтры кондиционера под проточной водой.

Помните, что кондиционер не обновляет воздух, а постоянно прогоняет один и тот же. Поэтому обязательно проветривайте комнату свежим воздухом с улицы хотя бы раз в 15-30 минут.