Этот прибор в квартире нужно регулярно чистить, чтобы защитить жильё от грибка и бактерий

Кондиционер может распространять бактерии и грибки по всей квартире. Зимой, когда устройство не используется, в нём скапливается грязь, которую оно будут разносить по жилью летом, в период активной работы.
Поэтому рекомендуется чистить и дезинфицировать кондиционер как минимум дважды в год. Кроме того, каждые 2-3 недели необходимо промывать фильтры кондиционера под проточной водой.
Помните, что кондиционер не обновляет воздух, а постоянно прогоняет один и тот же. Поэтому обязательно проветривайте комнату свежим воздухом с улицы хотя бы раз в 15-30 минут.
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