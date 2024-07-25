Раскрыт самый эффективный способ получить красивую улыбку

Врач Тумашевич: элайнеры и брекеты одинаково эффективно исправляют улыбку

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич рассказал, что элайнеры и брекеты одинаково эффективны в исправлении проблем с зубами, но у каждой системы есть свои недостатки. В беседе с "Лентой.ру" он оценил их удобство и эффективность.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

По словам врача, основное отличие брекетов от элайнер состоит в том, что брекеты всегда заметны, в то время как элайнеры практически незаметны во рту. Кроме того, людям, носящим брекеты, необходимо уделять особое внимание гигиене полости рта, иначе это может привести к стремительному развитию кариеса. В отличие от брекетов, элайнеры не требуют особого ухода, достаточно обычных ежедневных процедур по уходу за зубами, отметил Тумашевич.

"Снять брекеты самостоятельно невозможно, поэтому врач будет уверен, что пациент полностью пройдет курс лечения. При ношении элайнеров требуется самодисциплина. Их нужно снимать во время еды, а после не забывать надевать", — отметил Артур Тумашевич.

Даже самые дорогие брекеты имеют значительный недостаток, предупреждает врач. Их ношение может привести к кариесу, заболеваниям дёсен, подвижности зубов и образованию белёсых пятен. Многие специалисты рекомендуют элайнеры, так как они проще, быстрее и безопаснее в применении. Кроме того, после их использования не требуется дополнительных процедур по устранению последствий коррекции, что в итоге делает лечение более экономичным.

В заключение врач подчеркнул, что брекеты являются более дешёвым, но агрессивным способом лечения по сравнению с элайнерами.