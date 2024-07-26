Нужно ли ждать полчаса после еды перед тем, как идти плавать? Ответил врач

Американский доктор Мэтью Баджетт утверждает, что любителям не обязательно ждать 30 минут после приёма пищи, прежде чем отправиться купаться.
Мэтью Баджетт в беседе с Medical Xpress подчёркивает, что организм человека способен обеспечить достаточное количество крови для снабжения мышц, даже если человек ест перед плаванием. Профессиональным спортсменам, испытывающим интенсивные нагрузки в воде, следует соблюдать временной интервал между приёмом пищи и плаванием, чтобы избежать мышечных судорог.
Таким образом, если вы не профессиональный спортсмен, плавать после еды можно, и выжидать "положенные" полчаса в данном случае необязательно.
Баджетт отмечает, что недостаток воды в организме может вызвать судороги во время плавания. Поэтому перед походом на пляж или в бассейн важно утолить жажду. Лучше использовать обычную питьевую воду, а не алкогольные напитки.
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