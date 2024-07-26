Нужно ли ждать полчаса после еды перед тем, как идти плавать? Ответил врач

Врач рассказал, можно ли плавать сразу же после еды

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский доктор Мэтью Баджетт утверждает, что любителям не обязательно ждать 30 минут после приёма пищи, прежде чем отправиться купаться.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

Мэтью Баджетт в беседе с Medical Xpress подчёркивает, что организм человека способен обеспечить достаточное количество крови для снабжения мышц, даже если человек ест перед плаванием. Профессиональным спортсменам, испытывающим интенсивные нагрузки в воде, следует соблюдать временной интервал между приёмом пищи и плаванием, чтобы избежать мышечных судорог.

Таким образом, если вы не профессиональный спортсмен, плавать после еды можно, и выжидать "положенные" полчаса в данном случае необязательно.

Баджетт отмечает, что недостаток воды в организме может вызвать судороги во время плавания. Поэтому перед походом на пляж или в бассейн важно утолить жажду. Лучше использовать обычную питьевую воду, а не алкогольные напитки.