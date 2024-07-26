Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Калашникова объяснила появление синяков на теле
У берегов Ирландии впервые за 114 лет обнаружили северного гладкого кита
Mercedes прекращает производство электрокроссовера EQC: итоги и перспективы
Ирина Салтыкова получила около 500 тысяч рублей за участие в фильме "Брат 2"
Скраб из овсянки: простой рецепт и его удивительные преимущества для кожи
Запечённые кабачки в беконе: готовятся за пару минут, не считая запекания в духовке
Учёные создали абсорбент для извлечения урана из морской воды
Туристка перевела деньги за путёвку интернет-мошеннице
В 2024 году у россиян в предпочтениях среднесрочные депозиты
Нужно ли ждать полчаса после еды перед тем, как идти плавать? Ответил врач

Врач рассказал, можно ли плавать сразу же после еды

1:00
Здоровье

Американский доктор Мэтью Баджетт утверждает, что любителям не обязательно ждать 30 минут после приёма пищи, прежде чем отправиться купаться.

Врач рассказал, можно ли плавать сразу же после еды
Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

Мэтью Баджетт в беседе с  Medical Xpress подчёркивает, что организм человека способен обеспечить достаточное количество крови для снабжения мышц, даже если человек ест перед плаванием. Профессиональным спортсменам, испытывающим интенсивные нагрузки в воде, следует соблюдать временной интервал между приёмом пищи и плаванием, чтобы избежать мышечных судорог.

Таким образом, если вы не профессиональный спортсмен, плавать после еды можно, и выжидать "положенные" полчаса в данном случае необязательно.

Баджетт отмечает, что недостаток воды в организме может вызвать судороги во время плавания. Поэтому перед походом на пляж или в бассейн важно утолить жажду. Лучше использовать обычную питьевую воду, а не алкогольные напитки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
Обсудить
Популярное
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно
Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
В Днепропетровске задержан 18-летний убийца Ирины Фарион Дмитрий Плотников Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео
Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео
Последние материалы
Анна Калашникова объяснила появление синяков на теле
У берегов Ирландии впервые за 114 лет обнаружили северного гладкого кита
Mercedes прекращает производство электрокроссовера EQC: итоги и перспективы
Ирина Салтыкова получила около 500 тысяч рублей за участие в фильме "Брат 2"
Врач рассказал, можно ли плавать сразу же после еды
Скраб из овсянки: простой рецепт и его удивительные преимущества для кожи
Запечённые кабачки в беконе: готовятся за пару минут, не считая запекания в духовке
Учёные создали абсорбент для извлечения урана из морской воды
Туристка перевела деньги за путёвку интернет-мошеннице
В 2024 году у россиян в предпочтениях среднесрочные депозиты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников