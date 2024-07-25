Кардиолог сообщил о симптоме, который может предвещать скорую смерть

Врач Руденко: чувство холода в руках нельзя игнорировать

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Следует серьёзно отнестись к ощущению холода в руках, поскольку это может быть предвестником близкой смерти, предупреждает кардиолог Борис Руденко. Как сообщает "Смоленская народная газета", это симптом, который нельзя игнорировать.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, CC BY 4.0

Ощущение холода в руках может быть вызвано сильной закупоркой сосудов, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. В норме кровь течет от аорты к артериям, но при закупорке левой подключичной артерии кровоток может изменить направление, что может привести к недостаточному кровоснабжению мозга и риску инсульта.

В случае первых признаков недомогания необходимо немедленно обратиться к врачу, чтобы предотвратить возможные осложнения.