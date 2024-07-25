Мужчин, работающих в офисе, предупредили о специфических рисках для здоровья

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Врач Одегнал: мужчины при сидячем образе жизни подвержены специфическим болезням

1:54
Здоровье

Врач уролог-андролог Антон Одегнал сообщил, что мужчины, ведущие малоподвижный образ жизни, подвержены риску развития определённых заболеваний. Он обратил внимание на эту проблему, особо отметив офисных работников, сообщает Газета. Ru.

Врач Одегнал: мужчины при сидячем образе жизни подвержены специфическим болезням
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Среди наиболее распространённых проблем у сидячих мужчин, по словам Одегнал, выделяются простатит и варикоцеле, вызванные недостаточной физической активностью.

"Длительная сидячая работа способствует нарушению кровообращения и застою крови в области малого таза в целом и предстательной железы в частности. Со временем это может привести к появлению воспалительных процессов, сопровождающихся бактериальной инфекцией в простате", — пояснил специалист.

Обычно, когда мужчины обращаются к врачу, болезнь уже запущена и сопровождается выраженными симптомами, такими как частые мочеиспускания, боли в области мошонки и снижение эректильной функции.

Симптомы варикоцеле включают боли в паховой зоне, отёк и асимметрию мошонки с уменьшением размеров поражённого яичка, уточнил Одегнал. Он также подчеркнул, что это состояние может привести к различным осложнениям, включая нарушение сперматогенеза и выработки тестостерона, что потенциально связано с проблемами мужского бесплодия.

Помимо этого, малоподвижный образ жизни способствует развитию аденомы простаты из-за застоя крови и лимфы, что вызывает кислородное голодание в предстательной железе, добавил уролог.

Для предотвращения подобных заболеваний Одегнал посоветовал мужчинам находить время для регулярных физических упражнений как во время работы, так и после неё, а также следить за своим питанием и избегать чрезмерного употребления фастфуда.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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