Мужчин, работающих в офисе, предупредили о специфических рисках для здоровья

Врач уролог-андролог Антон Одегнал сообщил, что мужчины, ведущие малоподвижный образ жизни, подвержены риску развития определённых заболеваний. Он обратил внимание на эту проблему, особо отметив офисных работников, сообщает Газета. Ru.
Среди наиболее распространённых проблем у сидячих мужчин, по словам Одегнал, выделяются простатит и варикоцеле, вызванные недостаточной физической активностью.
"Длительная сидячая работа способствует нарушению кровообращения и застою крови в области малого таза в целом и предстательной железы в частности. Со временем это может привести к появлению воспалительных процессов, сопровождающихся бактериальной инфекцией в простате", — пояснил специалист.
Обычно, когда мужчины обращаются к врачу, болезнь уже запущена и сопровождается выраженными симптомами, такими как частые мочеиспускания, боли в области мошонки и снижение эректильной функции.
Симптомы варикоцеле включают боли в паховой зоне, отёк и асимметрию мошонки с уменьшением размеров поражённого яичка, уточнил Одегнал. Он также подчеркнул, что это состояние может привести к различным осложнениям, включая нарушение сперматогенеза и выработки тестостерона, что потенциально связано с проблемами мужского бесплодия.
Помимо этого, малоподвижный образ жизни способствует развитию аденомы простаты из-за застоя крови и лимфы, что вызывает кислородное голодание в предстательной железе, добавил уролог.
Для предотвращения подобных заболеваний Одегнал посоветовал мужчинам находить время для регулярных физических упражнений как во время работы, так и после неё, а также следить за своим питанием и избегать чрезмерного употребления фастфуда.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.