Пластический хирург рассказал, в каком возрасте лучше всего делать блефаропластику

Хирург Зленко: блефаропластика показана женщинам после 45-50 лет

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Операции на веках можно проводить с 18 лет, если есть показания, например, грыжи нижних век. Однако стоит учесть, что верхняя или круговая блефаропластика для коррекции возрастных изменений обычно рекомендуется после 45-50 лет.

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Пластический хирург Владимир Зленко отмечает, что трансконъюнктивальная блефаропластика, которая выполняется на слизистой оболочке нижних век, подходит для устранения припухлостей, мешков под глазами и отёков начиная с 18 лет. Однако для коррекции возрастных изменений кожи, слёзных борозд и избытка кожи на нижних веках лучше использовать нижнюю классическую блефаропластику или чеклифтинг.

При необходимости коррекции грыж верхних век, складок и выраженного опущения проводится пластика верхних век или круговое омоложение периорбитальной зоны. Эти операции особенно актуальны после 45-50 лет, но могут выполняться и раньше из-за индивидуальных особенностей, уточняет Газета.Ru.

Владимир Зленко также подчёркивает, что блефаропластику можно сочетать с другими операциями для омоложения внешнего вида.

"Если есть показания к более широкому вмешательству, то блефаропластику можно провести одновременно с эндоскопической подтяжкой лица, SMAS-пластикой лица и шеи. Такие операции позволяют добиться сразу комплексного эффекта омоложения", — добавил Зленко.