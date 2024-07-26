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Пластический хирург рассказал, в каком возрасте лучше всего делать блефаропластику

Хирург Зленко: блефаропластика показана женщинам после 45-50 лет

1:35
Здоровье

Операции на веках можно проводить с 18 лет, если есть показания, например, грыжи нижних век. Однако стоит учесть, что верхняя или круговая блефаропластика для коррекции возрастных изменений обычно рекомендуется после 45-50 лет.

Хирург Зленко: блефаропластика показана женщинам после 45-50 лет
Фото: pixabay.com by commons.wikimedia.org, CC BY 4.0

Пластический хирург Владимир Зленко отмечает, что трансконъюнктивальная блефаропластика, которая выполняется на слизистой оболочке нижних век, подходит для устранения припухлостей, мешков под глазами и отёков начиная с 18 лет. Однако для коррекции возрастных изменений кожи, слёзных борозд и избытка кожи на нижних веках лучше использовать нижнюю классическую блефаропластику или чеклифтинг.

При необходимости коррекции грыж верхних век, складок и выраженного опущения проводится пластика верхних век или круговое омоложение периорбитальной зоны. Эти операции особенно актуальны после 45-50 лет, но могут выполняться и раньше из-за индивидуальных особенностей, уточняет Газета.Ru.

Владимир Зленко также подчёркивает, что блефаропластику можно сочетать с другими операциями для омоложения внешнего вида.

"Если есть показания к более широкому вмешательству, то блефаропластику можно провести одновременно с эндоскопической подтяжкой лица, SMAS-пластикой лица и шеи. Такие операции позволяют добиться сразу комплексного эффекта омоложения", — добавил Зленко.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Еременко Валерий
Заведующий отделением пластической хирургии
Специалист Казарян Тигран
Проводит маммопластику в полном объеме, увеличение груди любым доступом (свои методики, в том числе доступом через пупок и абдоминальным/в области бикини), фейслифтинг со SMAS и лифтинг шеи любой сложности, ринопластику любой сложности (закрытая ринопластика), абдоминопластику (пластика живота) с пластикой передней брюшной стенки любой сложности, хейлопластику (булхорн) – поднятие верхней губы, удаление комков Биша щёчной области, круропластику (пластика голеней с использованием имплантов), липосакцию, блефаропластику (пластика век) любой сложности.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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