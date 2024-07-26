Уролог назвал два самых распространённых заболевания у офисных работников-мужчин

Врач Одегнал: офисные работники-мужчины чаще страдают от простатита и варикоцеле

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Работа в офисе, связанная с длительным пребыванием за компьютером, может привести к различным проблемам со здоровьем. Врач уролог-андролог клиники "СМ-Клиника" Антон Одегнал рассказал о заболеваниях, которым наиболее подвержены мужчины, ведущие сидячий образ жизни.

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По его словам, среди офисных заболеваний у мужчин лидируют простатит и варикоцеле.

Гиподинамия — главный фактор риска развития простатита, так как она нарушает кровообращение и вызывает застой крови в области малого таза и предстательной железы. Со временем это может привести к воспалительным процессам и бактериальной инфекции в простате, что становится причиной развития простатита, пишет Газета.Ru.

Врач также отметил, что большинство пациентов обращаются к урологу с запущенной формой простатита, которая проявляется учащённым мочеиспусканием, болями в мошонке и ослабленной эрекцией. Для профилактики простатита уролог советует мужчинам чаще двигаться как во время работы, так и после неё, а также следить за питанием, так как сидячий образ жизни и употребление фастфуда могут спровоцировать развитие заболевания.

Кроме того, венозный застой в малом тазу при сидячем образе жизни увеличивает риск развития другого распространённого заболевания — варикоцеле. Оно проявляется болями в паховой области, отёчностью и асимметрией мошонки, а также уменьшением размеров поражённого яичка.

"Варикоцеле — это не просто физический дискомфорт, а серьезное заболевание, которое впоследствии может вызвать различные осложнения, вплоть до нарушения процесса сперматогенеза и выработки тестостерона — главного мужского гормона. А это уже непосредственно связано с мужским бесплодием", — отметил специалист.

В сложных случаях варикоцеле успешно лечится хирургическим путём с использованием малоинвазивных операций, таких как операция по пересечению расширенных вен яичка. Эта процедура проводится без глубокого наркоза и позволяет избежать повторных рецидивов заболевания.

Сидячий образ жизни также связан с развитием аденомы простаты — заболевания, вызванного застоем крови и лимфы, что приводит к кислородному голоданию в предстательной железе. Наиболее эффективным методом лечения аденомы простаты является хирургическое вмешательство, например, трансуретральная резекция (ТУР) простаты. Эта современная методика позволяет малотравматично удалить разросшиеся ткани простаты, сохраняя все жизненно важные функции органа.